Con el acuerdo más cerca, el Gobierno busca ahora acelerar las negociaciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer envió un claro mensaje al mercado respecto de la determinación que tomará la Argentina respecto del pago de la deuda a los tenedores de bonos. "Hay una gran probabilidad de que la fecha se extienda, podemos hacerlo si es necesario para acordar con los acreedores", señaló el funcionario durante una videoconferencia con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).

De ese modo, Guzmán intentó quitarle dramatismo al escenario de cesación de pagos en el que ingresaría el país después del viernes próximo, cuando se deberían abonar los intereses de u$s 503 millones, aunque siempre con el cuidado de evitar que la palabra "default" forme parte del discurso. Incluso, fue más allá y catalogó al 22 de mayo como "una fecha anecdótica", y que lo importante es llegar a un entendimiento con los bonistas.

Ya con esta determinación tomada, el objetivo del Gobierno pasa ahora a ser la celeridad y la firmeza en las negociaciones. Como anticipó El Cronista en su edición del lunes pasado, la nueva fecha tope que se autoimpuso el Gobierno fue el 31 de junio. Más allá de esto, lo que está claro es que ambas partes tuvieron un acercamiento importante respecto de semanas anteriores en las que se cruzaban acusaciones.

Según las fuentes consultadas por este medio, "el grueso" del acuerdo está bastante cerca -sobre todo con algunos de los grupos acreedores- aunque todavía restan por pulir detalles, que es el fuerte de lo que se deberá discutir durante los próximos días.

En medio de esto -y para evitar que el "default provisorio genere revuelo en los mercados- es que el Gobierno tiene previsto poner en marcha su artillería de buenas noticias. Así, la idea oficial es realizar algunos anuncios entre hoy y el mismo viernes, de modo de llevar calma y que la falta de pago a los acreedores no genere ruido.

Por ejemplo, una de las cuestiones que está en carpeta para comunicar es el mayor acercamiento que hay con algunos de los grupos, pese a que todavía resta un camino de diálogo por recorrer. De este modo, se podrá matizar el anuncio central, es decir que la Argentina estará incumpliendo con sus obligaciones.

Uno de los efectos inmediatos que se buscará con esto es bajarle el calor al dólar.

Y así como la cotización del blue ya cayó $ 14 en tan solo dos ruedas, las expectativas oficiales hablan de obligarlo a continuar con esa tendencia a la baja.

"Los tiempos no dan para llegar al viernes pero eso hoy es lo de menos. La clave pasa hoy por no perder tiempo y poder llegar a buen destino. Donde sí hubo firmesa fue en no comprometerse a imposibles; y creo que los acreedores lograron entender eso porque no le conviene a nadie. Desde ya que hay diferencias con las contrapropuestas pero, salvo alguna, en ningún caso hay locuras de por medio que impidan un acercamiento", sentenció la fuente consultada.

Ayer, durante su exposición, Guzmán también habló en este sentido. "Queremos hacer promesas que podamos cumplir, y las promesas que hacemos, porque son promesas que podemos cumplir, las cumpliremos", dijo.

En ese sentido, planteó que "algunos bonistas aceptaron, otros no" la oferta argentina que busca tres años de gracia y extensión de los plazos para el pago de capital e intereses, con fuerte reducción de esos montos, para reestructurar bonos por u$s 65.000 millones.

"Estamos abiertos a ideas alternativas de los acreedores para llevar la reestructuración a buen puerto", manifestó Guzmán, quien insistió en que Argentina decidió encarar el proceso de renegociación de la deuda en un contexto inédito por el coronavirus, una complicación extra.