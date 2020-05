Las cuatro etapas de la deuda y por qué el acuerdo está más cerca

La estrategia del Gobierno para poner en orden la deuda y hacerla sostenible en el tiempo conlleva un proceso que muchas veces se da de boca contra las ansias de los acreedores y del mercado en general.

Los intereses de La República, como llaman los funcionarios del equipo económico, cuando se refieren a la Argentina, son diametralmente opuestos a los intereses de los fondos. En el medio, una negociación, que si se ve desde el mercado, se estira más de lo previsto. En el Gobierno sostienen lo contrario: el mejor acuerdo es un buen acuerdo, uno que pueda hacer de la deuda, una deuda pagable. La diferencia, más allá de los montos, tiene que ver también con la oferta de los primeros pagos. Los bonistas quieren, entre otras cosas, que se pague más en los primeros años. El Gobierno por ahora parece inflexible en ofrecer algo que comprometa el futuro de la sostenibilidad de la deuda.

De todos modos, y más allá de que el viernes técnicamente la Argentina entre en default, lo cierto es que con las negociaciones en marcha y avanzadas, el mercado no está viendo un default real. Los precios de los bonos de la Argentina, no son precios de default.

Pero cuando se habla del ritmo del Gobierno y de las urgencias del mercado, hay que separar en partes el esquema de negociación que desde un principio diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán. En primer lugar, tratar de resolver la deuda en pesos. Ayer volvió a tener una buena señal del mercado con respecto a este tema. Necesitaba cubrir $ 19.000 millones y recibió $ 75.047 millones. Es decir, se dio vuelta y se hizo con una caja de $ 55.000 millones que hoy le vienen muy bien para financiar parte de los gastos del Estado producto de la pandemia del coronavirus. La segunda instancia de negociación es la reestructuración de los bonos bajo ley extranjera, los mismos por los que, si bien no hay todavía un acuerdo, tanto el Gobierno como buena parte de los fondos y el resto del mercado, dan a entender que puede ser cuestión de días. En el Gobierno dicen que si la Argentina hubiese decidido ir al default, no hubiese seguido los pasos del proceso que lo llevaron a la negociación. Hay un punto a favor para creer en esta postura: se gastaron u$s 4500 millones de reservas para tener un proceso ordenado con los acreedores ya que se contrataron bancos colocadores y un asesor financiero.

En tercer lugar está la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que esta vez parece más dispuesto a rescatar a los países emergentes que a terminar de hundirlos. Y en cuarto lugar está otra parte de la renegociación, que son los acreedores en dólares pero bajo ley local. Estos últimos esperan también ansiosos que se llegue a un acuerdo con los bonistas extranjeros (en realidad bajo ley extranjera) porque saben que, si bien no tendrán privilegios, correrán la misma suerte.