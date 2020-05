Bonistas k y la propuesta más agresiva: con pago de intereses desde noviembre

Los acreedores "K", que entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que tienen bonos por u$s 23.620 millones (Par por u$s 12.160 millones y Discount por u$s 11.460 millones), difundieron su propuesta al Gobierno, que fue una de las tres que llegó a la mesa del ministro de Economía, Martín Guzmán , el viernes pasado.

Estos acreedores, agrupados en el Exchange Bondholders Group, ofrecieron que se emitan tres bonos: uno con vencimiento en 2033, el otro en 2040 y un instrumento de franja de cupón contigente (CCS), mediante el cual los fondos Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group se asociarían al crecimiento económico futuro de la Argentina por un cupón PBI.

Lo central de esta propuesta es que no admitirían un plazo de gracia como el que ideó el Gobierno (al menos 3 años) y que los cupones empezarán en 1,25% a partir del 15 de noviembre próximo, cuando ya habría un primer pago simbólico. Además, buscan que se abone el Discount vencido en abril.

La oferta tendría un Valor Presente Neto (VPN) de 58 centavos por dólar calculado a una tasa de salida (exit yield) de 10%.

Los términos agresivos, según lo definió un economista al tanto de las negociaciones, se deben a que estos acreedores tienen instrumentos ya reestructurados y reclaman un trato diferenciado respecto a los bonistas que confiaron en los títulos emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri a partir de 2016.

Las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) en general para los Par y Discount ascienden a un 85%.

