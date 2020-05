El petróleo toca máximo en dos meses: menor producción y más actividad

Los precios del petróleo subieron ayer a los valores máximos de dos meses, ante preliminares resultados positivos de una posible vacuna contra el coronavirus, el optimismo sobre la reapertura de las economías y los recortes de producción de los principales países productores.

Según Reuters, los futuros del Brent para entrega en julio ganaron u$s 2,31, 7,1%, hasta tocar u$s 34,81 por barril. El WTI subió u$s 2,39, el 8,1%, hasta u$s 31,82 el barril. Fueron los máximos cierres para ambos contratos desde el 11 de marzo, pocos días después de que los precios comenzaran a colapsar luego de que no se alcanzara un acuerdo para recortar el bombeo entre la OPEP y Rusia, el conocido como OPEP+.

Pero en la primera parte de mayo, la OPEP+ redujo fuertemente las exportaciones de crudo, lo que sugiere un fuerte inicio en el cumplimiento de un nuevo pacto para recortar la producción. La OPEP+ acordó reducir la oferta en un récord de 9,7 millones de barriles por día (bpd) desde el 1° de mayo. Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, anunció que rebajaría su bombeo un millón de bpd más en junio.

Además, influyeron datos optimistas sobre un repunte de la actividad global: ensayos de la vacuna de Moderna Inc para el COVID-19, la primera en ser probada en los EE.UU, mostraron que producía anticuerpos protectores en voluntarios sanos. Y gran parte del mundo está saliendo de las cuarentenas con la llegada del verano del hemisferio norte.