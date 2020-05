Finanzas y mercados Lunes 18 de Mayo de 2020

Dólar blue: el Central jugó fuerte en el mercado y logró bajarlo a $ 128

Vendió en el MULC unos u$s 70 millones ante la falta de oferta genuina. E intervino en futuros por cantidades que no se veían últimamente: entre los u$s 100 millones y los u$s 150 millones.