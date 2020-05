Kicillof y Larreta hablaron por teléfono para coordinar la próxima cuarentena

Justo cuando desde la gobernación bonaerense destacaban la necesidad de un "trabajo coordinado" con la Ciudad de Buenos Aires, apareció un mensaje ya contado por este diario del ministro de Salud provincial Daniel Gollán que agregaba más leña al fuego al apuntar a CABA como el epicentro del coronavirus. Para bajar decibeles, ayer hablaron por teléfono Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, según confirmaron desde ambas administraciones.

El motivo de la llamada, con el elefante en el salón de los últimos dardos cruzados entre intendentes PRO y alcaldes PJ, fue para "coordinar acciones para la próxima etapa", frente a versiones que entre jueves y viernes podrían evaluar retornar a una cuarentena más rígida en Ciudad. Por lo pronto, acordaron reforzar los controles en el transporte público que une ambos distritos.

El mandatario bonaerense habló ayer en Radio Provincia. Comenzó afirmando: "No podemos permitir que decisiones de la Ciudad pongan en riesgo a la población de la Provincia". Pero enseguida bajó la espuma a las diferencias con Larreta: "Tratan de generar discordia con el jefe de Gobierno porteño, pero estamos en coordinación permanente".

Esa muletilla fue repetida, después, por varios dirigentes provinciales. Incluso por el propio Gollán, que después de su tuit salió a minimizar lo que parecía una crítica. El ex ministro cristinista afirmó que "desde el primer día" se trabaja "en forma coordinada con Nación y Ciudad". "Siempre supimos que los grandes conglomerados urbanos serían los lugares más complicados de la pandemia", añadió el titular de Salud bonaerense.

Su par porteño, Fernán Quiróz esquivó la pelea. "No voy a gastar un minuto de mi tiempo en contestar un tuit que creo que no le agrega nada al trabajo que estamos haciendo", respondió funcionario larretista. "No hay espacio para opiniones divergentes, sino para encontrar coincidencias y trabajar juntos; así hemos trabajado con la Nación y la provincia de Buenos Aires", agregó.

Desde la gobernación informaron ayer que, en toda la provincia, incluyendo el Conurbano, "a partir del pedido de los distintos distritos, se aprobará la excepción al aislamiento obligatorio para las actividades comerciales de cercanía, siempre y cuando i) se cumplan todos los parámetros epidemiológicos y sanitarios requeridos". También se retomarán actividades manufactureras y de construcción privada, siempre que "las empresas garanticen el traslado de los trabajadores y trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros". Los trenes y colectivos, en especial el servicio interjurisdiccional entre provincia y CABA, son la obsesión de Kicillof.

Ante las versiones de flexibilización de las excepciones de actividades del aislamiento en PBA aclaramos: las condiciones ni se flexibilizaron ni se hicieron más rígidas. Simplemente el comunicado sistematiza lo anunciado en conferencia de prensa dada la diversidad de pedidos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 18, 2020

Se trata de medidas ya anunciadas pero ahora sistematizadas, con los alcaldes que continúan reclamando celeridad para la aprobación de sus listados para la reapertura. Fue leído como una "flexibilización" de la cuarentena a lo Larreta, por lo que Kicillof usó sus redes para negarlo: "Las condiciones ni se flexibilizaron ni se hicieron más rígidas".

También hay prohibiciones que seguirán: en el Conurbano no se habilitarán peluquerías; venta minorista de productos textiles, calzado, juguetes y artículos de esparcimiento y deportes; tampoco hoteles; bares y restaurantes.