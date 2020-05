Deuda: a la espera de Nación, más provincias aprestan renegociación

Un número cada vez mayor de provincias argentinas están contratando asesores y evaluando opciones para sus cargas de deuda extranjera mientras la administración de Alberto Fernández avanza en sus propias conversaciones con bonistas para reestructurar u$s 65.000 millones.

Media docena de gobiernos provinciales está tomando sus propias medidas, reportó la agencia Bloomberg, mientras el país negocia con los bonistas externos y cuya fecha límite es el próximo viernes, cuando opera un vencimiento por u$s 500 millones que, de no efectuarse, pondrá a Argentina en su noveno default

Las provincias tienen una deuda de u$s 15.000 millones y dependen de los desembolsos del gobierno central. El resultado del canje nacional es clave, dado que un fracaso en un acuerdo entre Nación y los bonistas puede complicar la posición de los distritos subnacionales ante sus propios acreedores.

Es posible que el camino no sea fácil. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y la primera en proponer su propio canje de más de u$s 7000 millones en deuda, fue rebajada el viernes a incumplimiento selectivo por parte de S&P Global Ratings después de que no cumpliera con el pago de u$s 115 millones por interese de un bono, que debía afrontar el jueves.

“Todas las provincias están en una situación bastante débil”, dijo Ursula Cassinerio, analista de Moody’s Investors Service. “Vemos una probabilidad de default bastante alta y una probabilidad de recupero baja de entre 35% y 65%, si se hiciera un canje, una reestructuración y un default”.

Al menos dos gobiernos provinciales ya decidieron comenzar la reestructuración y otros cuatro están evaluando si pondrán en marcha procesos similares, consignó Bloomberg.

Se trata de Mendoza, que ya habia indicado su intención de avanzar en la reestructuración de sus pasivos externos, y de Salta, que también comienza a desplegar sus medidas en ese sentido.

Este año Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego deben afrontar compromisos por u$s 1200 millones, la mayor parte (casi u$s 890 millones) le corresponde al distrito gobernado por Axel Kicillof que ya lanzó su oferta de canje y aun en default sigue en negociaciones hasta el próximo martes 26

Según el relevamiento de Economía y Regiones a fines de abril, para el próximo año, a esas cuatro provincias se suman vencimientos de Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta y Santa Fe, por un total de u$s 2400 millones.