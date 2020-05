Tetaz mostró los números y explicó por qué hay que terminar ya con la cuarentena: qué dicen

El economista Martín Tetaz volvió a hablar en su newsletter semanal sobre la economia en época de coronavirus. En este caso, se centró en cómo se deben entender los datos que arrojan tanto el número de infectados, como de víctimas y las políticas que se siguen de estos.

"En la semana en que la cantidad de casos diarios se duplicaba en la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades decidieron flexibilizar la cuarentena y buena parte del circulo rojo de la pandemia, que monitorea los datos con regularidad, quedó estupefacto. Es cierto que la racionalidad de las decisiones es muchas veces curiosa, como por ejemplo cuando en los primeros días de marzo se insistía en que no era necesario suspender las clases mientras no hubiera circulación viral, pero ahora se mantiene a las escuelas cerradas en los distritos que hace mas de un mes que no tienen casos y al mismo tiempo se pretende recuperar algunas actividades productivas ignorando que la escuela es por sobre todas las cosas un organizador social que permite que los padres trabajen mientras los chicos estudian", explicó el economista en su columna.

Para el economista, sin embargo, hay que mirar los números de otra manera. "En primer lugar, los casos que aparecen hoy se contagiaron antes de que se relajara la cuarentena y solo veremos el efecto de las nuevas medidas la semana que viene. En segundo lugar, muchos de los casos nuevos corresponden a clusters o agrupamientos de villas, paradores o geriátricos", dijo. Tetaz explica que la comuna 1 (que incluye Retiro) tiene 332 casos positivos cada 100.000 habitantes y la 7 (donde está Flores) registra 178, hay nueve comunas con menos de 50 casos cada 100.000.

Según Tetaz, esto "indica es que en algunos enclaves el virus circula mas que en otros y eso es lo que caracteriza a un cluster; es un agrupamiento que tiene poca varianza hacia dentro y mucha hacia afuera (por ejemplo los adultos mayores de un geriátrico son bastante parecidos etariamente entre sí, pero distintos al promedio de los que están afuera)".

Mirá también La recaudación bonaerense cayó 22% en términos reales por la recesión y alivios impositivos En abril, los ingresos tributarios subieron un 11,5% en términos nominales, más de 35 puntos menos que la inflación de los últimos 12 meses, informó ARBA. La leve suba de Ingresos Brutos denota la caída de la actividad, mientras impactó también la prórroga en el Inmobiliario urbano y en Automotores.

El virus corre más rápido dentro de los barrios, los paradores y los geriátricos, en algunos casos por mayor contacto con infectados (geriátricos) y en otros casos por menor distanciamiento social (villas y dormitorios). "Tan es así que el Gobierno de la Ciudad testearon 377 sospechosos en la villa 31, encontrando 192 positivos (50,9%), muy por encima de la positividad promedio del 12% que tiene CABA", explicó Tetaz.

"Me gusta pensar al virus como un fuego que se propaga más rápidamente (R0 alto) en bosques secos, pero se corta cuando llega a un espejo de agua o un desierto y baja su velocidad cuando se encuentra con bosques verdes menos densamente poblados (R0 bajo)", ilustró el economista.

El economista cree que "eventualmente diluirán su capacidad de multiplicarse cuando lleguen a poblaciones con mas distancia social". Por lo que, "si bien un mayor numero promedio de contagios semanales estresa más el sistema de salud (que hoy luce holgado con un 3% de ocupación de las camas destinadas a COVID), la pendiente de la curva (la velocidad a la cual crecen los contagios) no depende de su nivel y por lo tanto no hay razón para endurecer la cuarentena si se prevé que el R0 vuelva a estabilizarse cuando acabe el proceso".

Para ilustrr su punto, Tetaz propone un ejemplo numérico. "Una comunidad con 1000 casos activos por millón no tiene una tasa de propagación distinta que una que tiene 5000 casos. La probabilidad de que una persona COVID positiva contagie a otra depende de la cantidad, duración y calidad de contactos que tenga con otras personas; no de la cantidad de habitantes que tenga la ciudad. No corre mas rápido el virus en Rosario, que en Resistencia y sería un error, con enormes consecuencias en lo económico, que se endureciera la cuarentena si el aumento en los casos no se produce por un relajamiento en la distancia social o en el cuidado personal".