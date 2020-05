El insólito pedido de un sindicalista en medio de la cuarentena

Bajo el lema “No te quedes en casa”, el sindicalista Marcelo Peretta incita a violar la cuarentena. El titular de los farmacéuticos publicó una carta en la que sostiene que la mejor defensa contra el coronavirus es “tener un buen sistema inmunológico” y que por eso las personas deben salir de su hogar.

Peretta realiza una explicación contraria a la postura de la comunidad científica mundial, y sostiene que “la solución no es encerrarse. Tampoco lo es dejar de ir a la escuela, a la plaza o al trabajo. No es científico cerrar todo y prohibir salir, ya que la gente aislada pierde la posibilidad de inmunizarse por contacto con el virus, y al volver a salir se enfermará. Comer sano, caminar, ejercitarse, airearse y asolearse es lo único que fortalecerá el sistema inmunológico”.

La postura de Peretta es similar a la que había tenido Boris Johnson, primer ministro británico, al inicio de la pandemia. El político había propuesto que solo se confine la población de riesgo y que el resto salga para inmunizarse. Luego tuvo que dar marcha atrás, ya que no está comprobado que los que se contagien ganen inmunidad, y además eso provocaba una escalada de casos que generaba un desborde del sistema de salud.

De esta forma, el sindicalista sostiene que “los políticos dicen que nos encierran porque el virus es nuevo y el sistema inmune no podrá defenderse, pero eso es falso, porque siempre, continuamente, el cuerpo sano genera defensas, y se recupera de los patógenos, sean conocidos o nuevos”.

A continuación, Peretta realiza una comparación con el virus que causa el sida que carece de rigor. Peretta pregunta retóricamente “¿acaso dejamos de tener relaciones sexuales por la aparición del VIH? Por supuesto que ahora nos protegemos más, pero no dejamos de tener sexo. ¿Por qué no usamos dicha experiencia o los hábitos asiáticos de protección sin aislamiento?”.

Las diferencias son evidentes: para el VIH se conocieron métodos de prevención, mientras que para el Covid-19 aún no. Y los hábitos asiáticos de protección incluyeron aislamiento.

El sindicalista, que es doctor en Farmacia y Bioquímica, ataca también al grupo de infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández en la lucha por evitar la expansión del virus en Argentina.

En ese sentido, Peretta asegura que “es notable la cantidad de errores que cometieron. Primero dijeron que el virus no llegaría, luego que el barbijo no servía y después que los tests masivos no se necesitarían. Si bien se trata de una pandemia desconocida, la humildad y permitir el aporte de todo el ´equipo de salud´ aplanaría la curva de equivocaciones”.

“Aislarse y evitar el virus no es la solución, hay que enfrentarlo. No podemos esterilizar al mundo” continúa. Pero los países que tomaron decisiones en esa lógica hoy cuentan con decenas de miles de muertos y sistemas de salud desbordados.

Peretta, cercano al moyanismo en la interna sindical, se mete de lleno en la cuestión política. Pregunta también si “¿es sensato que el gobernador Kicillof culpe al jefe de gobierno Rodírguez Larreta por el aumento de casos, que se debieron al comienzo invernal y no a las salidas, que no son recreativas sino terapéuticas”, aunque no esté comprobada la correlación entre la propagación del virus y la estación del año y que falte más de un mes para el inicio del invierno.

Peretta, que es parte de la CGT y secretario de Salud de las 62 Organizaciones Sindicales, sostiene además que “es falso que la única forma de vencer al Covid-19 sea quedarse en casa. Hay más bacterias en nuestros controles remotos, alfombras, cepillos de dientes, sábanas y almohadas que en el medio ambiente”. Es decir, mezcla la presencia de un virus como el covid con bacterias con las que convivimos regularmente.

Para finalizar realiza otra llamativa comparación. “No hay forma de detener a los gérmenes. Creer que encerrarnos nos aislará del virus es como confiar que se puede detener la inmigración con un muro”.