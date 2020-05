El sensato plan uruguayo para llegar al "contagio 0" sin cuarentena: por qué eligieron la economía

No hay cuarentena, no hay aislamiento, solo distancia social. En Uruguay, la actividad laboral continúa normalmente y la sociedad está de acuerdo. Los indicadores económicos de Uruguay no están sufriendo la misma caída que Brasil, la Argentina y Chile.

Todo bajo una sola premisa: el gobierno de Luis Lacalle Pou encomendó a la población “mantener la distancia social y ser responsables”.

La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, explicó el por qué de las medidas: “Para nosotros la libertad del individuo es muy importante, el presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental que es nuestra filosofía de vida”.

“Nos sentimos muy cómodos con un mensaje que nos comprometía porque sabíamos que la libertad tiene como límite el cuidado del resto de la sociedad”, agregó la vicepresidenta del país.

La estrategia ha dado buenos resultados. Actualmente, el país reporta 150 casos activos, 21 fallecidos y 570 recuperados. En total registraron 734 casos.

El plan uruguayo

El martes 13 de marzo, Uruguay confirmó los primeros cuatro casos de COVID-19 en el país. El Gobierno canceló los eventos masivos, se suspendieron las clases y ordenaron cerrar sus fronteras. Inmediatamente, las autoridades del país lanzaron la “Operación Todos en Casa” para repatriar aquellos uruguayos que quedaron varados en el exterior y no pudieron regresar a casa por la pandemia.

Se recomendó a las empresas que aquellos empleados que puedan trabajar desde casa, lo hagan. El gobierno canceló las actividades no esenciales y que “mantengan distancia social y sean responsables”.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que “si se toman los recaudos, si se aplica el distanciamiento social y se usa tapaboca, salir no está desaconsejado”. “Cuando pasa el tiempo, la gente empieza a sufrir las consecuencias del aislamiento”, aseveró.

Uruguay no eligió entre economía y salud: confiaron en la responsabilidad de la población y obtuvieron resultados resilientes en medio de una situación mundial desafortunada.

La oposición del país no está convencida con la estrategia diseñada por el gobierno y científicos: desde un principio, pidieron la cuarentena total y obligatoria. El Gobierno se limitó a prohibir las reuniones de más de 50 personas y apeló desde un principio a la responsabilidad social.

A principios de este mes de mayo, el país comenzó su “reapertura a la normalidad”. En un principio abrieron las oficinas de administración pública y las escuelas rurales. Todavía los ciudadanos uruguayos esperan el anuncio oficial del Gobierno para retomar la actividad escolar.

Además, el Gobierno hizo un especial foco en el sector de la construcción y en la actividad industrial: alrededor de 500 obreros volvieron a trabajar y esperan una reacción positiva en los sectores. En las próximas semanas se verán “más aperturas”.

Uruguay eligió seguir de pie, a diferencia de la mayor parte de América Latina y el mundo. “Esperamos el buen uso de la libertad por parte de los uruguayos", sostuvo el presidente.

El país permanece alerta, pero funcionando.