Caminatas y deportes, la “nueva” normalidad

"En el hospital, todos los días preguntaba “cuando me voy” y me decían “mañana” todos los días. Ahí la doctora me dijo que estuve por morir, no lo podía creer, nunca tuve dolor. Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco", le dijo el ex arquero Hugo Orlando Gatti (75) al programa El Chiringuito TV de España, luego de superar una internación de 11 días en Madrid a causa del Covid-19. Ese testimonio nos sirve para graficar el momento de quien no tenía síntomas del coronavirus pero igualmente corrió serio riesgo de vida.

De este lado del Atlántico, tras 58 días de aislamiento obligatorio, desde el Gobierno Nacional junto a los 24 gobernadores, han decidido el inicio de una fase de “cuarentena administrada”, dando posibilidad a salidas recreativas que incluyen paseos y caminatas, con especial interés en los niños y adolescentes.

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) se informa que “las salidas recreativas podrán ser sólo los sábados y domingos y estarán ordenadas según la terminación del documento nacional de identidad (DNI) del adulto a cargo. Los documentos finalizados en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán salir los días pares y los documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán hacerlo los días impares”. En cuanto al “paseo con los chicos” se establecen las siguientes reglas:

Se podrán hacer sábados y domingos (a partir del sábado 16/5). Hijos, hijas, o menores a cargo con un adulto.

Para chicos de hasta 15 años inclusive.

Sólo los fines de semana.

DNI del padre/madre/responsable a cargo que los lleva.

DNI terminado en PAR: días pares.

DNI terminado en IMPAR: días impares.

Máximo una hora.

Hasta 500 metros de la casa.

Menores de 6 años no es obligatorio el uso de tapabocas.

En plazas y parques solo se puede circular por las veredas y caminos internos siempre y cuando esté abierto (sin rejas).

��No se puede hacer deporte.

��Tampoco hacer las compras con los chicas o chicos.

����♀️Es importante que el paseo dure la hora completa, NO en varias salidas cortas.

❌No jugar con otras niñas o niños.

��������No agruparse en espacios públicos.

����Fundamental mantener el distanciamiento.

El plan de apertura gradual de las actividades no esenciales, incluidas las salidas recreativas, tiene por objetivo prioritario preservar la salud de los ciudadanos, apuntándose a la responsabilidad colectiva e individual. Caso contrario, si el escenario de circulación del virus evidencia una mayor cantidad de contagios, dicho plan volverá a fojas 0, o sea, que continuarán las restricciones generales del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“Si las personas no pueden cumplir con las actividades seguras y los protocolos, y si la curva empieza a ser acelerada, la semana que viene tomaremos la decisión si sostenemos estas medidas o si las tenemos que desandar", alertó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. El Gobierno de la C.A.B.A. ha reactivado el sistema Ecobici, con 200 estaciones y 2.000 bicicletas como red complementaria al subte y alternativa para viajes cortos (30 minutos como máximo). También se pondrán a disposición 200 monopatines con 30 minutos sin costo para personal de la salud.

La situación en provincias alejadas del epicentro del Covid-19: AMBA

La región conocida como Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), incluye a la Capital Federal (C.A.B.A.) y 40 municipios del Gran Buenos Aires, abarcando una superficie de 13.285 km2., es la zona de mayor densidad de habitantes, donde se concentra cerca del 37% de la población total del país (aprox. 14,8 millones). Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina existen 4.228 barrios populares, 1.340 localizados en el AMBA y 56 de ellos en la Capital Federal. En esta vasta zona se espera todavía el pico ascendente más alto de la curva de contagios estimada entre fines de mayo y mediados de junio.

En cambio, el panorama es diferente en las provincias más alejadas del AMBA, con más de 500 mil habitantes, las que anticiparon una salida gradual del aislamiento. Entre ellas, se encuentran Mendoza (1,8 millones a 1000 km de distancia, hacia el Sur), Salta (1,3 millones a 1300 km, hacia el Norte) y Jujuy (0,718 millón a 1500 km hacia el Norte), que tras haber presentado sólo entre 4 y 5 casos de Covid-19, hoy no representan riesgos epidemiológicos para la población y por ello, han dictado su propio protocolo con excepciones a la cuarentena.

En Mendoza, se autorizan sólo caminatas dividiéndose entre los días de semana, sábados y domingos, según el número de (DNI) par o impar, en forma alternada, con tapabocas, por espacio de 60 minutos, hasta las 19 horas y sólo a 500 metros de distancia de la residencia. Se prevén multas de $ 5.000 para los infractores y una adicional de igual monto, para los que lleven mascotas sin recipiente para recoger excrementos.

En Salta, se extiende el horario hasta las 20 horas y la distancia del hogar a 1000 metros, autorizándose tanto a caminar, como a correr y hacer ciclismo.

En Jujuy, se pueden realizar recorridos en bicicleta, según lo dispuso el Comité Operativo de Emergencias (COE), en el horario de 8 a 20 horas, siempre con barbijo, sin límite horario para los que utilicen ese medio para ir a trabajar. En ningún caso, se permiten reuniones en grupo o aglomeraciones en la vía pública.

En Córdoba, (región central del país, a 700 km. de C.A.B.A., con 1,4 millones de habitantes), estas salidas podrán hacerse en forma individual o con el núcleo familiar conviviente y únicamente los fines de semana. Se debe mantener una distancia social de 2 metros, con uso obligatorio de barbijo no quirúrgico para todas las personas, desde los 4 años de edad (hasta los 2 años deben salir en cochecito con cobertor plástico para evitar los efectos del virus).

Las caminatas recreativas en clubes de campo, “countries” y barrios cerrados

Dentro del AMBA, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también coexisten conjuntos inmobiliarios alejados de las ciudades, que reciben la denominación genérica de “aglomerados poblacionales con administración privada”, con independencia de su forma jurídica: consorcios de propietarios, asociaciones civiles, sociedades anónimas, fideicomisos, condominios privados, centros habitacionales u otros emprendimientos.

Estas urbanizaciones cuyos habitantes permanecen en cuarentena con iguales restricciones que en las ciudades, poseen calles internas, espacios comunes de recreación y deportes tales como confiterías, bares, restaurant, salón de cine y usos múltiples, equitación, gimnasios, canchas de tenis, golf, pádel, fútbol, básquet, hockey, piscinas, circuitos para correr, plazas, salas y juegos para niños, con especial dedicación a las actividades al aire libre y a los espacios verdes.

Ante reiterados pedidos desde este segmento de la población, los intendentes municipales, haciendo uso de las facultades delegadas por el Gobierno Nacional y Provincial, más las propias de su jurisdicción, establecieron pautas generales para la presentación del protocolo respectivo. Una vez recibida la autorización municipal del referido documento “a modo de declaración jurada”, se habilita la circulación por las calles internas del club o barrio privado, bajo la estricta responsabilidad de los administradores, hacia quienes se transfiere el deber de vigilancia y control de cumplimiento.

Algunas de esas premisas quedan resumidas a continuación.

Se autorizan caminatas, exclusivamente por calles internas, una vez por día y por un lapso no mayor de una (1) hora, hasta las 18 horas, con una distancia mínima de 2 metros entre personas.

Se deberá respetar el uso de tapabocas y barbijos (cubre boca, nariz y mentón).

Deberá mantenerse una distancia social mínima de 10 metros entre grupos de personas.

Los menores de 12 años deberán salir acompañados de un adulto responsable.

Los convivientes de una misma vivienda podrán realizar la caminata juntos.

No se permite el uso de ninguno de los espacios comunes como plazas, canchas, salones de usos múltiples u otros sectores deportivos.

No se autoriza a correr, andar en bicicleta ni ninguna práctica deportiva.

No se autorizan reuniones ni aglomeraciones entre vecinos en espacios e instalaciones comunes.

Ante incumplimientos verificados, los municipios en ejercicio de su poder de inspección, suspenderán estas autorizaciones, fijándose de antemano las instrucciones que habrán de seguirse para el tratamiento de los casos sospechosos de Covid-19 o para cuando sea detectado un positivo de coronavirus.

El municipio de Pilar lleva registradas 116 autorizaciones. En el municipio de Ezeiza, se han autorizado a algunos barrios cerrados para la práctica de deportes (tenis, golf, atletismo) siguiendo un protocolo sanitario, con restricción de contactos cercanos entre jugadores.

Deportes profesionales: fútbol y tenis

En el amplio espectro de los deportes profesionales a nivel mundial, cabe destacar como modelo a seguir, el protocolo adoptado por la Bundesliga de Alemania, para la continuidad de los torneos de fútbol de la presente temporada.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) dispuso de un manual de 35 páginas que deberá cumplirse antes del inicio de los partidos sin público de la primera y la segunda división, con medidas preventivas y de higiene que rigen desde este sábado. A este plan organizativo se le suma el plan médico de la unidad especial de la DFL y el manual para el diagnóstico y el monitoreo del Covid-19.

Aquí un resumen de las medidas adoptadas por la DFL:

Los encargados de la higiene de cada uno de los clubes deberán entregar a la DFL hasta las 10:30 del día del partido un formulario específico.

En dicho formulario constará que todas las personas inscriptas dieron negativo en un test de coronavirus el día anterior. De no presentarse este documento, se recomienda la suspensión del partido debido a los riesgos para la salud.

El club local deberá asegurar un máximo de 300 personas al mismo tiempo en todo el recinto del estadio y no está permitida la presencia de aficionados.

Los futbolistas no pueden ingresar ni hacer ejercicios de precalentamiento juntos en el campo de juego: no pueden darse la mano, ni amontonarse, ni chocar las palmas de las manos ni abrazarse en los festejos de los goles, sólo se permite un leve contacto con el codo o el pie.

Debe evitarse la costumbre de salivar (escupir) dentro del campo de juego.

Las personas que ocupan el banco de suplentes, deberán mantener una distancia de seguridad y llevar barbijos o mascarillas. El DT se las puede quitar para dar indicaciones, respetando la distancia de 1,50 metros con las demás personas.

Si un integrante del equipo (jugadores/entrenador/auxiliares) por cualquier causa de fuerza mayor abandona el lugar de cuarentena, para reintegrarse tendrá primero que aislarse por un nuevo período, y recién podrá retomar sus labores luego de haber superado 2 tests del virus con resultado negativo.

"Sólo con un máximo de disciplina y meticulosidad conseguiremos nuestra meta común de llegar al final de la temporada 2019/20" es el mensaje central de la liga alemana a sus clubes.

En tanto en Latinoamérica, el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se encuentra evaluando un nuevo protocolo Covid-19 que será aplicado una vez que se defina el retorno a las competencias continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Entre las medidas a favor de privilegiar la salud figuran:

Testeos obligatorios para todos los futbolistas, los que no los acrediten no podrán jugar.

Los futbolistas no podrán escupir, ni besar la pelota, ni intercambiar banderines o camisetas con el rival.

Quienes se hallasen fuera del terreno de juego deberán usar tapabocas en forma obligatoria luego de someterse a controles de temperatura.

Se llevará un registro médico con los tests de Covid-19.

Habrá una reducción de un 30% de las futuras multas a los clubes.

En las listas de buena fe, se habilitará la posibilidad de hacer 5 modificaciones en la reanudación de la segunda fase, otras 5 en octavos y 3 para cuartos y semifinales.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, en diálogo con radio Mitre, evitó dar precisiones sobre la posible fecha de reanudación de los entrenamientos (como fase previa al retorno a las competencias), señalando que en conjunto con el ministerio de Salud “se está evaluando la posibilidad que los equipos regresen a las prácticas en grupos de 5 o 6 personas, bajo protocolos muy estrictos”.

Tenis: La Federación Internacional de Tenis (ITF) dictó una serie de medidas a implantarse cuando la pandemia del coronavirus permita la reanudación de las competencias. "Estas directivas permitirán sólo atenuar el riesgo de infección del COVID-19, pero no pueden eliminarlo", alertó la ITF, precisando que prevalecerán las medidas que puedan disponerse en cada país.

Entre tales "normas mínimas" figuran las siguientes:

Supresión del saludo con "apretón de manos y otras formas de contacto físico". El saludo final podría hacerse con un “choque de raquetas”.

Cambio de cancha con cada jugador haciéndolo a un lado diferente de la red.

Cada jugador deberá proveerse de sus propias pelotas de tenis, a las que "identificará y marcará en forma de diferenciarse del otro jugador".

Se deja en estudio el empleo o no de los “alcanza pelotas” durante los partidos, los que deberían usar guantes de látex y barbijos o mascarillas.

Se recomienda realizar peloteos desde el fondo de cancha, evitando aproximarse a la red.

Se recomienda que los torneos sean al aire libre y con partidos individuales, con una distancia mínima de 2 metros entre jugadores y espectadores.

A nivel internacional ya se conoce que el Grand Slam de Wimbledon (Londres) se postergó para el 2021, corriendo riesgo de postergación los abiertos de Roland Garros (Francia) y el US Open (EEUU).

Vale rescatar los dichos de Rafael Nadal, en un reportaje concedido al diario El País de España: "No creo en la nueva normalidad. Me gusta la antigua normalidad pero con adaptaciones, aprendiendo de todo lo que nos ha ido sucediendo. El ser humano tiene una cosa buena, la gran capacidad de adaptación, pero también una cosa mala, la gran capacidad de olvido”.

La Constitución Argentina establece en su artículo 14 que “todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos … de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino…”. El decreto presidencial (DNU n° 297/2020) que impusiera a partir del 20 de marzo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, dice en sus considerandos: “Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos”.

En esta excepcional instancia de combate contra la pandemia, sólo nos cabe acatar las reglas y ser solidarios, aunque sea a costa de limitar ciertas libertades en la “nueva normalidad” que nos toca vivir. Ello se debe a que la humanidad ha perdido el control sobre el nuevo coronavirus y por el momento, resulta imposible neutralizar sus brotes y rebrotes por el planeta. Hasta aquí, no se trata de una cuestión opinable, sino que basta con la simple observación del fenómeno y una dosis mínima de conciencia comunitaria.