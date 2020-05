Marzo cerró en baja para las autopartes metalúrgicas

La producción de autopartes metalúrgicas experimentó una disminución del 31,9% en marzo respecto a igual mes de 2019, lo que significó la mayor contracción de los últimos años como consecuencia de las medidas de aislamiento dispuesta para morigerar el avance del coronavirus, informó hoy la Asociación de Inndustriales Metalúrgicos (Adimra).

De esta forma, en base a los resultados de la Encuesta de Actividad Metalúrgica, el sector acumula 19 meses ininterrumpidos de caída.

Adimra advirtió que "la caída en la actividad obstaculizó la capacidad de solvencia de las empresas autopartistas", lo que las obligó a buscar distintas fuentes de crédito "para hacer frente a sus pagos y obligaciones".

Respecto a esto último, precisaron que "el 26% de las empresas autopartistas utilizaron fondos propios, el 21% de las autopartistas acudieron a líneas de crédito de bancos privados, y el 18% de las empresas descontaron cheques", entre otras herramientas.

"La dificultad para afrontar los gastos del mes de marzo se reflejó en que un 59% no pudo realizar los correspondientes pagos a sus proveedores. A su vez, el 55% no pudo afrontar sus pagos impositivos de marzo. Asimismo, el 36% de las mismas no pudo solventar el pago de las tarifas de los servicios públicos de igual periodo", agregó la entidad empresaria.

En base a los resultados de marzo, en los tres primeros meses de 2020, la actividad de las empresas autopartistas del sector acumuló una caída del 17,0% en términos interanuales.

En tanto, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en marzo se ubicó en 42,4%, mientras que en el último año la variable siempre se mantuvo por encima del 50%.

En medio de esta situación, días atrás la Asociación de Fabricantes Argentinas de Componentes (AFAC) dio a conocer un relevamiento en el que muestra que menos de la mitad de las compañías autopartistas logró acceder a la línea de financiamiento del 24%: solo el 47% logró ese objetivo.

En tanto, el 31% intentó acceder, pero no logró obtenerlo, y el 22% no lo intentó.

En cuanto a los motivos que impidió acceder a este beneficio a la mita de las compañías, AFAC explicó que un 26% se debió al acceso parcial por límite del banco; un 12% a que la entidad financiera negó tener operativa esa línea de crédito; 12% a dificultades para contactarse con la institución crediticia; y un 10% a que la empresa no encuadra como Pyme.