Coronavirus: murió Ramona Medina, referente de la Villa 31

Ramona Medina, la referente de la Villa 31 de Retiro que había denunciado la falta de agua en el barrio, murió hoy a los 42 años en un hospital de la Ciudad tras permanecer tres días internada por coronavirus .

"Nos mataron a Ramona", es el título del texto que posteó esta mañana Nacho Levy, editor de la Garganta Poderosa, para dar a conocer la noticia.



"Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar (…) ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas", escribió.

"NOS MATARON A RAMONA"



Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó.



No vamos a parar,

¡hasta que paguen los responsables!



Coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31 y delegada de la organización social La Poderosa, Ramona Medina había salido en varios programas de televisión las últimas semanas clamando por el restablecimiento del servicio de agua potable que ponía en riesgo de contraer Covid-19 a todo el barrio pero también a ella y a los integrantes de su familia.



En su casa habitan también "una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas, que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno, porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas", había explicado Levy.

Según Gabriel Solano, legislador porteño del FIT (PO), las denuncias de Ramona "pusieron de manifiesto la situación dramática que recorre a todas las villas porteñas. Aunque albergan el 10% de los habitantes de la Ciudad, los contagios acumulados en ellas superan ya el 30%. Pero esta realidad es aún más grave. En las últimas 24 horas, de los 188 casos nuevos reportados en la Ciudad, 113 ocurrieron en las villas, es decir un 60%. Las previsiones indican que esta situación se agravará en los próximos días. La falta de agua que Ramona denunció en la Villa 31 se ha extendido a otros barrios precarios. En la 1-11-14, en estos momentos hay 11 manzanas sin agua. Con sus pequeñas diferencias, la situación es similar en todas las villas porteñas donde viven 300.000 personas".

Hasta ahora el gobierno de la Ciudad había informado nueve muertes en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia.



Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó esta mañana el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.