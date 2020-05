Prat-Gay se defendió de la crítica de Alberto y volvió a pedir "equilibro entre sanidad y economía"

En declaraciones a radio MItre, Alfonso Prat-Gay, ex presidente del Banco Central en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner y ministro de Hacienda del primer año de gobierno de Mauricio Macri, insistió con su planteo de que el Gobierno piense en cómo ir abriendo la economía. Anteriormente, la opinión del economista había generado la reacción del presidente Alberto Fernández, quien invocó el caso sueco y dijo que quienes le piden abrir la economía le estarían pidiendo el equivalente a la muerte de 13.900 personas en la Argentina.

Prat-Gay recordó el récord de la industria automotriz, que en abril por primera vez en la historia no produjo un solo auto. "La industria automotriz en otros países cayó hasta 90%, pero no se paró por completo; eso no sucedió en ningún lugar del mundo”, dijo. Además, precisó que el mes pasado la producción de cemento cayó más de 50%, a 400.000 toneladas y que para encontrar niveles de producción similares había que retrotraerse al 2002 o a la década del noventa. “Lo que estoy pidiendo es un equilibro entre lo sanitario y lo económico”, señaló.

Sobre los dichos del presidente, dijo que “se calentó con el mensajero pero a los días siguió la preocupación que yo planteaba y empezó a abrir la economía. Los datos son lo que son. Los datos de marzo son un espanto pero prepárense que en abril van a ser terribles. Se frenó por completo la economía”, señaló.

"El presidente de la Nación tiene que atender todos los problemas. No puede ser que por atender uno se destruyan otros sectores. Yo no digo que hay que levantar ni nada, lo que digo es que hay que buscar un equilibrio”, insistió.

El ex funcionario de Macri concordó con algunas medidas del gobierno, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero marcó algunas fallas: a dos meses de los anuncios el gobierno había pagado apenas a la mitad de los beneficiarios que lo deben recibir. Del mismo modo, criticó las deficiencias en la asistencia a las Pymes. “El Gobierno anuncia grandes paquetes que después no da”, dijo. “Hay que preocuparse por la salud de las pymes porque ahí está el trabajo”.