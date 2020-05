Vuelve el fútbol: empieza la Bundesliga alemana y se puede ver desde Argentina en vivo

El clásico que animarán Borussia Dortmund y Schalke 04 reanudará hoy la Bundesliga, que regresará con su fecha 26, luego de 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus.

Mientras algunos países y estados ya dieron por terminada sus temporadas (Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Gibraltar), en el resto del continente las federaciones trabajan en la elaboración de distintos protocolos para volver a la competencia. En todos los casos, la decisión de cancelar las ligas obedeció a las medidas implementadas por los gobiernos respectivos, que directamente prohibieron actividades deportivas y recreativas.

A Alemania, le seguirán Hungría y República Checa, el 16 de este mes; y las siguiente ligas de las cinco grandes en volver serán, en principio, Inglaterra y España, el 12 de junio.



El encuentro que comenzará a las 10.30 de Argentina y será televisado por la cadena de cable ESPN2, se jugará en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el coronaviruscoronavirus . El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las "grandes" de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.



A estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga ofrecerá un ambiente extraño para adaptarse a las normativas sugerida por la FIFA, entre las que se incluyeron la posibilidad de efectuar cinco cambios por partido. El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará mañana como visitante de Union Berlín.



Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96to. clasico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates. En el plantel de Dortmund está el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland. Además de Balerdi en Alemania juegan los argentinos ex River Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), el ex Independiente David Abraham (Eintrcht Frankfurt) y el ex Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).

La programación completa



Hoy:

10:30: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).

10:30: Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).

10.30: Leipzig vs. Friburgo.

10.30: Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn.

10.30: Augsburgo vs. Wolfsburgo.

13.30: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).



Mañana:

10:30: Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).

13:00: Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).



Lunes: