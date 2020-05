La pandemia no suspende el Impuesto a las Ganancias en los sueldos

La Cámara de Diputados, debutando en las sesiones de tipo virtual, recientemente sancionó la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud y del área de seguridad. Pero la medida tomada no alcanza, ya que otros trabajadores que realizan tareas esenciales, y que también asumen riesgos, tendrían derecho a que se les reconozca la exención del impuesto por lo que cobran de sus sueldos. Incluso, aquellos que se encuentran suspendidos no quedan afuera del tributo, a pesar de que la supuesta “renta” que obtienen originada de su nueva situación laboral, en realidad no parezca ser un beneficio.

A partir del día 16 de marzo pasado, existen diversas formas establecidas en las relaciones laborales:

Los que efectúan su trabajo bajo la modalidad de Teletrabajo; Los que permanecen en sus casas sin trabajar, porque la empresa está cerrada; Los trabajadores que tienen autorización de concurrir a sus lugares de trabajo, por ser considerada su labor como esencial o por estar autorizada dentro de las excepciones que se fueron agregando; Los que fueron suspendidos por las empresas, en función de los convenios celebrados entre las cámaras empresarias y los sindicatos (artículo 223 bis LCT).

Los tres primeros casos cobran el mismo sueldo que percibían anteriormente; en cambio, los que se encuentran en el último caso (suspendidos), cobran un porcentaje del sueldo (70% ó 75%, etc.) como importes “no remunerativos” que no pagan gran parte de los aportes y de las contribuciones de la seguridad social, pero sí abonan obra social y sus empleadores pagan los seguros (ART y seguro de vida obligatorio), en algunos casos también tienen que pagarse los aportes sindicales.

Hay una cosa que los identifica a todos por igual, sin distinción, se trata del Impuesto a las Ganancias, porque en todos esos casos los empleados tienen que sufrir la retención mensual del gravamen. Más aún, en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en el que el Estado aporta la mitad del sueldo neto del mes febrero o marzo, con los límites de un sueldo mínimo vital y móvil ($ 16.875) y de dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 33.750), como límites inferior y superior respectivamente, también el empleador en el recibo tiene que calcular la retención sobre todo el importe total depositado en el CBU de la cuenta sueldo.

El método de liquidación de la cuarta categoría se rige por el percibido, los montos de las deducciones personales rigen para los sueldos que se abonan desde el 2 de enero. Este año los valores fueron incrementados por la variación del índice salarial RIPTE, ocurrida desde octubre del 2018 al mismo mes de este año, que llegó al 44,28%. A este incremento para el 2020 se le descontó el adelanto dado por el gobierno anterior del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial. También aumentaron los tramos de ingresos de las escalas, que se usa mes a mes para calcular la retención, en ese mismo porcentaje. Este porcentaje estuvo casi 10 puntos por debajo de la inflación del Costo de vida anual, que llegó a 53,83%.

A partir de enero, tributan los trabajadores solteros que cobran de sueldo neto mensual más de $ 55.261, casados por $ 64.145 y casados con dos hijos $ 73.104. Para el cálculo de la retención, al sueldo total bruto se le tienen que deducir los descuentos legales que figuran en el recibo de sueldos y a ese resultado se le descuentan las deducciones personales y las generales que habilita la AFIP por la Resolución General 4003. Hay que incorporar al cálculo el aguinaldo devengado proporcional de cada mes, adicionando el 8,33% del importe percibido de sueldo básico y de todos los demás rubros que influyen en el cálculo del SAC. De esta manera se tiene que pagar impuesto antes de cobrar el aguinaldo.

Luego, al resultado final se le aplican las escalas mensuales del tributo. El sistema de cálculo es acumulativo, mes a mes, considerando todos los conceptos percibidos por el empleado durante el año y descontándole las deducciones generales acumuladas informadas por el empleado al momento de pagarse el sueldo. Al impuesto determinado en ese momento tiene que descontarse el importe total que fue retenido hasta el mes anterior; de esa manera se obtiene el importe puro a descontar en el mes.

Existen algunos conceptos que no tuvieron actualización, desde que en la convertibilidad de los 90 se suspendió el ajuste. Dentro de esos conceptos se encuentra la deducción por gastos de sepelio y por seguro de vida que siguen en $ 996,23 por año, cada uno de ellos y los intereses hipotecarios, deducción anual que asciende a $ 20.000. Por seguro de vida y de retiro este año se permite deducir hasta el importe de $ 18.000.

Para agravar el panorama, casi todas las indemnizaciones están alcanzadas por Ganancias (preaviso, integración mes de despido, vacaciones no gozadas), la única que está exenta es la de despido por rubro antigüedad, hasta el tope anual establecido por cada convenio. Para los empleados que están fuera de convenio rige el fallo Vizzoti que exime hasta el 67% por cada año de servicio. En los casos de retiro voluntario y para los acuerdos homologados en el SECLO, se acepta descontar del importe cobrado por el empleado hasta lo que le hubiera correspondido percibir en el caso de un despido. De esta manera, las desvinculaciones laborales producen que los empleados perciban resarcimientos y no rentas gravadas en el Impuesto a las Ganancias.