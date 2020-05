Guzmán, sobre el canje de deuda: "Hasta ahora solo recibimos una contraoferta"

"Hasta ahora solo recibimos una contraoferta. No estaba alineada con los principios de sostenibilidad. La consideramos, por supuesto". La frase es del ministro de Economía, Martín Guzmán , que expuso esta tarde sobre la situación de la reestructuración de la deuda argentina, en medio de la propagación del coronavirus .

Guzmán expuso hace minutos en una conferencia virtual organizada por el Council on Foreing Relations , en la que el ex secretario del Tesoro y ex Goldman Sachs, Robert Rubin, ofició de moderador y entrevistador.

"Sabemos que los acreedores estuvieron trabajando duro para hacerlo (para hacer llegar propuestas). Las discusiones son constructivas y positivas. Queremos escuchar ideas que contribuyan (a llegar a un acuerdo)”, aseguró Guzmán, que hasta se me permitió un chiste al mencionar que, en la última hora, no había chequeado su teléfono ni su correo electrónico (en relación a si habían recibido nuevas ofertas de parte de los bonistas).

Ante preguntas picantes de Rubin y también insistencia de los periodistas (entre los que estuvo El Cronista) de qué iba a pasar si no se llegaba a un acuerdo con los acreedores para el 22 de mayo, Guzmán respondió, en varias oportunidades, que siguen trabajando en alcanzar un acuerdo.

“Estamos comprometidos en seguir trabajando para llegar a un acuerdo”, respondió en varias ocasiones.

NOTICIA EN DESARROLLO.