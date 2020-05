Deuda: Lacunza pide al Gobierno flexibilizar la oferta de canje para no caer en default

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza señaló que la propuesta de reestructuración de la deuda que el Gobierno le acercó a los tenedores de bonos constituye un buen punto de partida de negociación y valoró el concepto de la sustentabilidad del crédito argentino, pero cuestionó que al mismo tiempo "subestima la insostenibilidad" de un eventual default.

"Se dilató un poco el proceso, en los cinco meses del año se avanzó poco. El Gobierno hizo una propuesta que técnicamente está bien planteada en el sentido dónde pone los pesos y contrapesos y las palancas de negociación. Es un buen marco para discutir la deuda", comenzó en diálogo con A24.

Lacunza agregó: "Hace mucho hincapié en lo que el Gobierno llama la sustentabilidad a largo plazo. Pero eso que está muy bien subestima un poco la insustentabilidad de un default, no solo para este año sino para los años siguientes. Los beneficios de un pagaré terminan esa misma noche".

En ese sentido, el ex funcionario remarcó que "es posible" que el ministro de Economía, Martín Guzmán, su sucesor en el Palacio de Hacienda, arribe a un acuerdo con los bonistas, pero no con la oferta "tal como está".

"Es posible llegar un acuerdo, pero no con la oferta tal como está. No hay que ser intransigente, hay que tener la habilidad para flexibilizar la propuesta. Acá no hay ganadores y perdedores, de un default salen todos perdiendo, acreedores y Gobierno", dijo.

Además, Lacunza sostuvo que la deuda argentina "no es alta" respecto a otros países de la región, pero reconoció que tiene un gran volumen de vencimientos en los próximos años. "La deuda argentina no es alta, es el 70% del producto. Sí tiene un problema de concentración de pagos a corto plazo, es más un problema más de liquidez que de solvencia", destacó.

El exministro enfatizó que la deuda surge como necesidad a partir de la existencia de un déficit fiscal y explicó que la inflación experimentada durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual integró después de las PASO de 2019, se debió a una inconsistencia del esquema macroeconómico.

"La deuda es la consecuencia, el problema original es el déficit fiscal. La inflación, que primero bajó y después subió, fue por otra vía, no tuvo que ver con la deuda sino con una inconsistencia del esquema macroeconómico que no era lo bastante robusto ante vaivenes internos o externos", indicó.

Y remató: "En los primeros años la política monetaria quiso compensar lo que no hizo la política fiscal. Cuando remás con un remo solo, te quedas dando vueltas en el mismo lugar y te lleva la tormenta."