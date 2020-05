Ya son 36 millones de estadounidenses los que piden subsidio por desempleo

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó hoy que 2,981 millones de personas pidieron subsidios por desempleo la semana pasada, lo cual eleva estos pedidos a 36,6 millones desde que en marzo, hace ocho semanas, se implementaron medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus.

Si bien la cifra es menor a los 3,176 millones de pedidos de subsidios por desempleo de la semana anterior, el volumen de solicitudes se mantiene persistentemente alto. En la semana al 28 de marzo, habían marcado un récord de de 6,867 millones de pedidos.

"Las cifras son muy altas, pero están disminuyendo cada semana, y no veo ninguna razón por la que ese descenso en las solicitudes no vaya a continuar", dijo Keith Hall, economista jefe del Consejo de Asesores Económicos del ex presidente George W. Bush, al Wall Street Journal.

Hasta hoy, 1.400.000 personas se infectaron con el Covid-19 en EE.UU. y murieron más de 85.000.

Bloomberg

La disminución de la tasa de desempleo depende ahora en gran medida de cómo los estados norteamericanos vayan reabriendo sus economías, un proceso incipiente que dista mucho de ser uniforme en todo el país.

Pese a los descensos graduales semana a semana, las solicitudes de subsidio de desempleo se mantienen en niveles superiores a los observados durante la crisis financiera y que reflejan las consecuencias que han frenado la expansión económica más larga de la que se ha registrado en los Estados Unidos.

El Financial Times señala que incluyendo los 870.000 empleos perdidos en marzo, se perdieron más empleos en los últimos dos meses que los creados en la última década.