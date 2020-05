Cuarentena sin vivienda… Cuándo el problema de uno ya no nos puede ser indiferente

Cuando el Presidente anunciaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio hacía casi una semana que en Fundación Vivienda Digna, la organización de la que soy parte, habíamos decretado trabajar desde el hogar. El procedimiento fue, dentro de todo, sencillo y al día siguiente de haber tomado la decisión todos nuestros equipos ya estaban conectados.

La simpleza del proceso fue porque todos contábamos con un mismo privilegio: una vivienda en la que aún hoy podemos continuar desarrollando nuestros trabajos, porque contamos con el espacio y con la conectividad para hacerlo posible. Una casa donde preservamos nuestra salud y la de las personas que más nos importan, y nos protegerá del clima frío que se acerca. Un hogar donde compartir con nuestras familias esta cuarentena y nos cuidamos los unos a los otros.

Con todas estas ideas en la cabeza estaba ese día atentamente escuchando el mensaje del Gobierno Nacional. Minutos después de finalizado, sonó mi celular: mensaje del área social de la fundación. No era el equipo quien hablaba, sino una de las familias que son parte de nuestra organización: “Enfrentamos un miedo, una realidad cruel, sin ustedes hubiera sido un aislamiento social y obligatorio aún más difícil. Gracias por darnos la oportunidad de tener una vivienda digna, sin ustedes no hubiera sido posible”. Quien hablaba era Wilma, vecina de Derqui, que recientemente se había mudado al lugar que ella misma había construido para sus hijos. Ella y yo en ese momento compartíamos una misma oportunidad: darle un espacio seguro a quienes más queremos. Y digo oportunidad, porque lamentablemente es algo a lo que millones de familias todavía no pueden acceder.

Si algo nos enseñó esta cuarentena es que podemos prescindir de muchas cosas, pero que la casa en innegociable. Todos nuestros mundos en un solo mundo: las habitaciones son escuelas y oficinas, el living se volvió el cine, la cocina el mejor restaurant del mundo. Decirles que una casa es esencial no es novedad, pero dimensionar cuán transversal es este espacio en nuestra vida es algo que su propia experiencia en este contexto seguro les ayudó a comprender.

Hoy Wilma transita esta cuarentena en su casa propia. Eso no significa que no tenga otros problemas, pero sabe que tiene un lugar propio donde resguardarse. Porque no hay lugar como el hogar, no hay lugar como su hogar. Una casa que fue una oportunidad, pero que trabajamos incansablemente para que se transforme en un derecho que a todos nos iguale.

Es un momento sumamente particular para todos y cada uno de nosotros. Con realidades distintas y desafíos personales. También estar “adentro” nos moviliza y en algunos casos nos ayuda a “mirarnos” a nosotros mismos. Aprovechemos para mirar más allá y ver si desde nuestro lugar podemos hacer algo por quienes más lo necesitan.

Somos afortunados de tener nuestra casa, hagamos que otros más lo sean. Siempre, por más pequeño que sea, algo podemos aportar para hacer algo “grande”.