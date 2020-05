Bonos regionales, una opción para invertir y escaparle al riesgo país

En medio de incertidumbre sobre la negociación de la deuda y en un contexto de dolarización de portafolios, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que invierten en la región siguen siendo el instrumento para preservar capital. Invierten en bonos en dólares regionales y en efectivo en moneda dura, y se transformaron en un refugio para transitar el contexto de crisis por el coronavirus.

La mayor cantidad de los bonos del mundo opera con tasas excepcionalmente bajas. Si bien se vio un fuerte repunte de las tasas a nivel global, los bonos luego recuperaron posiciones y llevaron a las tasas nuevamente a zona de mínimos. Las curvas soberanas de Estados Unidos se encuentran en niveles de 0 para el tramo hasta 5 años y recién alcanzan los 0,4% en el tramo a 10 años. En Europa, países como Alemania muestran retornos negativos en gran parte de su curva soberana. En la región, las tasas de interés también se encuentran en niveles muy deprimidos.

El inversor local que busque instrumentos sin riesgo argentino deberá buscar alternativas en la región mediante fondos comunes de inversión (FCI) que invierten en Latam. Estos fondos se posicionan mayormente en bonos de Brasil, Chile y Perú.

Fernando Díaz López, portfolio manager de Cohen, explicó que desde la compañía ven valor "en industrias defensivas y que se pueden ver beneficiadas o menos perjudicadas por la pandemia". Y en ese sentido, precisó: "Para identificar las oportunidades hacemos un análisis global arrancando por país, y sector e industria y empresa. En ese sentido, nuestro portfolio Cohen Renta Fija Dólar está calocado principalmente en créditos de Brasil (40%), Chile (30%), Perú (10%), EE.UU. (6%), Paraguay (3%) y cash el resto.

"Entre los sectores que vemos valor podemos encontrar bonos de empresas papeleras que hagan envasado de comida y su cadena de valor este protegido. Otra opción pueden ser las telecomunicaciones. En el caso de los bancos, estos pueden ser aquellos que tengan una respuesta y programa de ayuda por parte del soberano en caso de crisis", sumó Díaz López.

Gastón Sempere, estratega de First Mariva, remarcó: "No creemos que sea conveniente posicionarse en la región ya que, a diferencia de otros países, las curvas de infectados todavía no alcanzaron su pico y las políticas de estímulo fiscal y monetario son más limitadas. Por otro lado, no se espera aún un fuerte repunte en los precios de los commodities que exporta la región, mientras que Asia emergente sería favorecida por los bajos precios como importador neto", afirmó. Aun así, remarca que si tuviera que invertir en la región en el contexto actual se inclinaría por los bonos en dólares de corto y mediano plazo de Chile, Uruguay y Paraguay.

"Estos son los países con menor riesgo país y con menor cantidad de víctimas fatales por coronavirus. Además, tienen capacidad para implementar políticas contra-cíclicas. Según el FMI Paraguay y Uruguay serían los dos países de la región que mostrarían un mayor crecimiento acumulado durante 2020 y 2021, de 3% y 1,9%, respectivamente, explicados por caídas de -1% y -3% en 2020, y repuntes de 4% y 5% en 2021, respectivamente. Por su parte, Chile se ubica cuarto, luego de Colombia (1,2%), con un crecimiento proyectado de 0,6%, que se explica por una caída de 4,5% en 2020 y un rebote de 5,3% en 2021", explicó.