Por el coronavirus, Brasil estima que el PBI podría sufrir la peor caída en 120 años

Un poco más pesimista que el mercado, el Ministerio de Economía de Brasil difundió sus últimas proyecciones, marcadas por el impacto de la crisis de coronavirus y las medidas de cuarentena: la cartera espera que el Producto Bruto Interno (PBI) brasileño se contraiga 4,7% este 2020. De cumplirse el pronóstico, se trataría de la mayor caída en 120 años.

La revisión a la baja de las cifras oficiales (en marzo había proyectado un escenario de 0% de crecimiento) se basó en tres factores: el impacto inmediato frente a las restricciones de producción y consumo; la duración del período de recuperación; y los impactos en la trayectoria a largo plazo de la economía. "Cuanto más largo sea el período de aislamiento, mayores serán los costos en estas tres dimensiones", destaca el documento.

En Economía estiman que el cese de la actividad por la cuarentena le cuesta al Estado unos $ 3.3 mil millones (20 mil millones de reales) por semana. Por su parte, el secretario de Política Económica, Adolfo Sachsida, trató de evitar la polémica y aclaró que la evaluación no buscar cuestionar las medidas de confinamiento y distanciamiento social dispuestas por la mayoría de los gobernadores para contener el avance del Covid-19.

Sólo en marzo, la producción industrial cayó 9,1% (similar a la de 2003) y el sector de servicios, que representa casi el 60% del PBI, se desplomó un 6,9%. Se espera, no obstante, que los números de abril reflejen la verdadera dimensión del freno de la actividad

Es probable que las nuevas proyecciones dejen secuelas en el frente fiscal: según el secretario especial de Finanzas, Walderly Rodrigues, se calcula que el gasto fiscal para contener los efectos económicos derivados de la pandemia podría alcanzar hasta 5 puntos del PBI. Sólo en los llamados ‘coronavouchers’ –una asistencia de emergencia de u$s 101 (600 reales) por tres meses para trabajadores informales y personas afectadas por la crisis– el gobierno planea gastar más de u$s 18 mil millones. Otros casi u$s 10 mil millones serán destinados a fondear el Beneficio de Preservación de Empleo e Ingreso de Emergencia, un programa para Pymes que subsidia la reducción de la jornada laboral o del sueldo en un 25%, 50% o 70% por 90 días o el cese temporal por dos meses. El programa se financia con un proporcional del seguro de desempleo y ya adhirieron unas 560.000 empresas. Finalmente, el gobierno federal también destinará cerca de u$s 25 mil millones en ayuda para los estados y municipios.

Con mayores gastos, la deuda bruta podría llegar al 85% del PIB, según informó Valor. En esta línea Rodrigues adelantó que las proyecciones del mercado respecto a un déficit fiscal de casi u$s 97 mil millones (571 mil millones de reales) para 2020, ya quedaron desactualizadas. Los nuevos datos oficiales se darán a conocer el próximo viernes.

El gobierno brasileño debe encarar el desafío de contener el coronavirus –con 181.518 casos y 12.703 muertes, Brasil es el país más afectado de la región y podría ser uno de los principales focos de la pandemia en el corto plazo– y aferrarse a la ortodoxia fiscal del ministro de Economía, Paulo Guedes, y su aversión por la expansión del gasto público.

El boletín MacroFiscal, que elabora mensualmente Secretaría de Política Económica, también redujo su panorama para la inflación a 1,8% desde 3,1%, nivel significativamente inferior a la meta del banco central para el año de 4%.