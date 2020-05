YPF cambia su management de la mano de Affronti y se van ejecutivos

La petrolera estatal YPF cambiará algunas de sus vicepresidencias, como parte de una reorganización ejecutiva que lidera el nuevo CEO de la empresa, Sergio Affronti.

Según confirmó El Cronista, Pablo Bizzotto, quizá el técnico que más conoce Vaca Muerta, dejará la vicepresidencia (VP) ejecutiva de Upstream (exploración y producción de hidrocarburos).

Bizzotto fue uno de los hombres que encabezó el desarrollo de la formación neuquina y llegó a ser vicepresidente ejecutivo de la petrolera en 2017.

La VP de Upstream se divide en dos: convencional, que la presidirá Gustavo Astié, actual gerente de No Convencional de YPF; y la gerencia de No Convencional quedará para Pablo Iuliano, que desarrolló proyectos de gas hasta 2017, que se fue a Tecpetrol para poner en valor Fortín de Piedra, el campo que más produce gas en Vaca Muerta.

Esto da cuenta de que con la salida de Bizzotto, YPF no perderá conocimiento técnico sobre el shale oil y shale gas, que seguirán teniendo un rol fundamental en el futuro de la empresa.

Además, se decidió que Marcos Browne abandone la VP de Gas y Energía, en la que la petrolera exploró nuevos negocios, como el barco de licuefacción de gas en Bahía Blanca.

El área de Gas y Energía también tiene a su cargo YPF Luz, la empresa eléctrica en la que YPF comparte riesgo con General Electric y que ya es una de las principales generadoras de energía eléctrica del país.

Browne será sustituido por Santiago Martínez Tanoira, que hasta hoy era VP de Downstream (refinación y comercialización de combustibles).

Martínez Tanoira, a su vez, será reemplazado por Mauricio Martín, hasta hoy gerente ejecutivo de Logística.

La VP de Estrategia y Nuevos Negocios, que tenía a cargo Sergio Giorgi, la va a ocupar Marcos Sabelli, hasta ahora gerente ejecutivo de Transformación.

Todos los que asumen tienen una trayectoria extensa en YPF.