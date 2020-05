Fuerte respaldo de Juntos por el Cambio a Vidal por las críticas de Alberto Fernández

Dirigentes de Juntos por el Cambio respondieron a Alberto Fernández, quien había apuntado a María Eugenia Vidal sin nombrarla explícitamente. El Presidente había dicho que “por cuatro años tuvimos una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires”.

Alfredo Cornejo, titular de la UCR, consideró que hubo “mala fe” en esas declaraciones y que se trató de “un golpe bajo”. El exgobernador de Mendoza agregó que Vidal solo gobernó cuatro de los últimos 30 años, buscando devolver la responsabilidad al peronismo. “Es de tan mala fe la crítica de Alberto Fernández a Vidal que un poco nos da a preguntarnos por qué tanta mala fe con la oposición. Meter miedo y generar una dicotomía entre economía o salud no es una buena salida”, agregó Cornejo.

Esas declaraciones las realizó en un encuentro virtual con otros referentes de Juntos por el Cambio, en el que participaron también Patricia Bullrich, presidenta del Pro, Maximiliano Ferraro, su par de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente.

También hubo referentes de la gestión de Vidal que salieron al cruce. Daniel Salvador, quien fue vicegobernador hasta el 10 de diciembre, también apuntó a la herencia recibida, y aseguró que “si no inauguramos hospitales nuevos fue porque nos encontramos con una provincia gobernada durante 28 años por su partido, con su sistema sanitario destruido”.

En esa línea, explicó que “en vez de inaugurar cáscaras vacías recuperamos 55 guardias de hospitales provinciales para que más de 4 millones de vecinos reciban una atención de calidad”.

Presidente @alferdez, lamento mucho leer declaraciones suyas chicaneando a una oposición que está predispuesta a colaborar para salir todos juntos de esta grave situación que nos encontramos los Argentinos. Este no es el camino. — Daniel Salvador (@SalvadorPBA) May 13, 2020

Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad durante la gestión Vidal, también le contestó a Fernández, y aseguró que “un hospital no son cuatro camas y un techo. Nosotros recibimos 80 hospitales de los cuales 53 estaban en riesgo edilicio y 4 a punto de derrumbarse. Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido”.

Señor presidente, un hospital no son cuatro camas y un techo. Nosotros recibimos 80 hospitales de los cuales 53 estaban en riesgo edilicio y 4 a punto de derrumbarse. Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido. pic.twitter.com/G1OpntTnR5 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 12, 2020

Al igual que Salvador, Ritondo hizo hincapié en que el foco había estado puesto en mejorar las guardias y los sistemas de emergencia. Y le pidió al presidente que “no se equivoque: la gestión anterior no se negó a abrir nuevos hospitales, se negó a inaugurar cinco veces un mismo lugar como hicieron ustedes y lo demuestran todos los videos de la época”.

Otro de los funcionarios clave durante la gestión Vidal en La Plata fue Alex Campbell. El actual vicepresidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio defendió a Vidal y aseguró que tuvo “el récord de mortalidad infantil más baja de la provincia históricamente, año tras año de su gobierno”.