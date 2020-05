Vanoli renunció a Edenor dos semanas después de salir de la Anses

El ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Alejandro Vanoli Long Biocca, renunció a su cargo de director titular por el Estado Nacional en la distribuidora eléctrica Edenor, por "motivos de índole personal".

Así consta en un comunicado que mandó la empresa esta tarde a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Vanoli se había autodesignado el 28 de abril en el directorio de la compañía privada gracias a las acciones que la ANSES tiene allí mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Había reemplazado a Emilio Basavilbaso, ex titular del organismo de la seguridad social, tal como contó El Cronista el 29 de abril.

Un día más tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a Vanoli la renuncia en ANSES. Su cargo fue ocupado por María Fernanda Raverta.

Este lunes 11 el ex presidente del Banco Central (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó su renuncia, lo que implica una "no aceptación" del cargo para el que fuera oportunamente nombrado. Lo mismo sucedió con Flavia Matilde Marrodán, que renunció a ser directora titular por la Clase B y C.

La ANSES, mediante el FGS, es propietaria del 27,8% de la distribuidora eléctrica que opera en el norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano.

El organismo de la seguridad social tiene una silla política en los directorios de decenas de empresas argentinas que cotizan en Bolsa, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Antes de que se desatara la crisis por la pandemia, hubo demoras en designar los reemplazantes políticos de los directores que habían sido designados durante el anterior Gobierno. Una reunión de directorio de Telecom sin un representante del Estado fue lo que desencadenó la salida de Vanoli de la ANSES.