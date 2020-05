Melconian: “Para lograr un acuerdo no hay que pretender ser el San Martín de la deuda”

El economista Carlos Melconian opinó sobre la renegociación de la deuda soberana y sostuvo que se deberán hacer concesiones sustanciales para que el rechazo de la oferta original se transforme en un acuerdo. "Lo que hace falta acá no son retoques de bajo impacto", consideró al tiempo que consideró que “para lograr un acuerdo no hay que pretender ser el San Martín de la deuda”.

Melconian planteó que si bien no es momento de mostrar un programa económico, en medio de la imprevisibilidad que genera la pandemia de coronavirus, es necesario dar una dirección clara, luego de la emisión monetaria que se generó para enfrentar el impacto de la crisis sanitaria.

Al hacer referencia a la negociación de la deuda conducida por Martín Guzmán, el economista dijo que se necesitan cambios importantes si se espera que la negociación llegue a un acuerdo. En primer lugar, sostuvo que "no es larga la diferencia pero tampoco es corta", y por otro lado, que “el Presidente tiene una investidura y dura cuatro años, con lo cual tiene que salir con el menor costo personal posible. Para levantar este muerto hay cosas de alto impacto, pago en los primeros años, capitalización”.

“Del presidente me quedo con la frase ‘no quiero el default’”, dijo Melconian al ser consultado sobre los dichos de Alberto Fernández de la noche del lunes esta mañana en diálogo con radio Mitre. “Era una obviedad que la oferta estaba destinada al fracaso, no sólo por los valores de recupero sino porque tenía una distinta mecánica legal”.

Para Melconian, la “Argentina necesita rapidez, necesita una estrategia. Y creo mucho en las relaciones personales. Esto no es venderte a los bonistas ni entrar en la joda. Las relaciones personales por no chocar contra un muro son muy importantes. Hay tiempo pero hay que tener una estrategia, hay que actuar con rapidez, no hay que pretender ser el San Martín de la deuda”, planteó.

“Si las tasas son bajas, tengo tiempo para hacer debt management (plan de gestión de deuda). Si tengo una política seria yo puedo seguir bajando el costo de la deuda y hacerla sustentable. Todos estos muchachos que escribieron sobre la Argentina no sé cuántas veces vinieron a la Argentina. Yo no quiero seguir a Costa de Marfil, Madagascar, lo digo respeto, todos esos países que están recibiendo asistencia de país pobre. Quiero ser Perú, Chile, Paraguay”, señaló Melconian.

En ese sentido, agregó que “esto iba destinado al fracaso y la decisión está en la política. El presidente da la orden de si quiere venir con default o sin default y el ministro ejecuta”, comentó. “Tienen que perder la vergüenza de correrse al centro en este tema”.

Para el economista, la negociación con acreedores dependen varias fuentes de financiamiento clave: “Está la deuda con organismos internacionales para infraestructura, está el crédito de las empresas que necesita acceso al cambio. Se endeudan para invertir, dar empleo, crecimiento a todo eso hay que darle salida”.

Por otro lado, Melconian hizo referencia también a la falta de un programa económico claro. Y consideró que ya es tarde para hacer uno.

“Desde que vino esta cuestión de la pandemia, si en los primeros 100 días no tenía un programa hecho y derecho no lo pidamos ahora (...). Ahora hay que salir de este problema evitando el colapso. El tema más relevante es micro y la focalización para que llegue. Todavía decimos que no llegaron los $10.000, no llegaron los créditos, y esto es difícil a nivel global, pero hay que cuidar eso”, comentó. “Dado que has ido por la opción sanitarista, que respeto, tenés que ser muy preciso en la cantidad que tenés que usar y donde la ponés”, sostuvo.

Por otro lado, el economista alertó, al hacer referencia sobre el financiamiento del Estado y las medidas de asistencia por la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia, que “vamos camino a una esterilización de eso en la segunda mitad del año. Escuché hablar de un crecimiento del 100% de base monetaria, o emisión monetaria. Puede ser más, porque estamos frente a números móviles en la pandemia. Va a ser más. Y eso va a haber que evacuarlo”, sostuvo.

“La zona de evacuación nos va a meter en otro lío, porque evacuar esta moneda va a ser acumulando deuda. Colocando bonos, cuasimonedas, Leliq, un menú (...). A la falta de una única voz en materia económica y ante la falta de un programa estamos caminando al voleo”, señaló.

Al finalizar, Melconian plantepo que “hoy no hay que pedir un programa, porque es para mojar la oreja, hoy no hay chance. Pero tenes que dar la noción y la idea de que mirá, se me cayó un piano en la cabeza. Y voy a tirar agua, porque lo único que tengo es agua. Después vemos la evacuación del agua".