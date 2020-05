Economía y política Lunes 11 de Mayo de 2020

Kicillof lanzó una cuarentena no tan light: reabren 180 fábricas en la provincia

El gobernador adelantó que no habrá tantas excepciones en el Conurbano, a diferencia de la Ciudad. "Prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido", argumentó.