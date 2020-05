Alberto Fernández: "El billete de $ 5000 fue una idea, pero no lo vamos a hacer"

"No quise abrir ningún debate, tengo admiración por Suecia". De esta forma, el presidente Alberto Fernández intentó salir de la polémica que le valió las críticas de hoy del gobierno sueco. "Es una sociedad avanzada, como Noruega, pero cuando uno mira los resultados, no es que si no se hace la cuarentena la economía es próspera", argumentó, en una nueva defensa del aislamiento.

Cuando anunció la nueva prórroga, el Presidente había afirmado que de seguir el "modelo sueco", la Argentina contaría con 13.000 muertos. La embajada de Suecia emitió un comunicado para explicar cómo afronta la pandemia.

No obstante, en una entrevista en C5N, Fernández insistió con la comparación. "La mirada más pesimista del Banco Central sueco es que tendrá una caída del PBI de más de 9 puntos. Si lo comparás con países que sí hicieron la cuarentena, vemos que Francia estima 7,2%, España 8 puntos, el Reino Unido 7%", enumeró, para defender su postura de que no apelar al aislamiento "no salva la economía".

"Algunos dicen 'levantemos la cuarentena porque se van a morir más por la economía'. Cuando uno mira los resultados, no es que si no se hace la cuarentena, la economía es próspera". En esa línea, recordó que el pronóstico del PBI argentino es una caída de 6% producto de la pandemia. El Presidente, además, descartó por el momento la creación de un billete de $ 5000: "Fue una idea que en algún momento dio vueltas, pero no lo vamos a hacer".

"¿Cómo alguien piensa que uno se enamoró de esto? Yo quisiera salir cuanto antes", respondió, consultado otra vez por el concepto de que el Gobierno se "enamoró" del aislamiento.

En otro fragmento, lanzó críticas contra la anterior gestión de Cambiemos. "Destruyeron la economía sin coronavirus", repitió. "Todo este problema de la deuda que tenemos fue lo que ellos armaron", agregó. Y sin nombrarla, apuntó directamente contra María Eugenia Vidal: "Nosotros nos olvidamos, pero hace seis meses atrás cuando todavía estábamos en campaña había una gobernadora que decía que no iba a abrir más hospitales, y tuvimos que salir corriendo a construir hospitales".

Sin embargo, destacó el trabajo conjunto con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. "Él entendió lo que todos entendimos. Nos tenemos que unir más que nunca, Horacio, Axel (Kicillof) y yo".