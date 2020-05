El gobierno sueco contestó las críticas de Alberto Fernández

Luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara a quienes le sugieren que siga el ejemplo de Suecia para hacerle frente al Covid-19, esta mañana, a raíz del "interés" que el asunto generó en la Argentina, la embajada sueca publicó un texto para explicar cómo combaten la pandemia. "Siempre estamos abiertos a dialogar con otros países para que podamos aprender unos de otros", remata el comunicado.

“Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3175 muertos por el virus", dijo el Presidente en la conferencia de prensa que dio el viernes a la noche, para anunciar los pasos a seguir en el marco de la cuarentena para paliar los contagios de coronavirus. "De seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”, continuó el mandatario, en alusión a quienes cuestionan el estricto confinamiento implementado desde el Poder Ejecutivo. Tras esas palabras, sin mencionarlo sueca difundió un texto, a modo de respuesta.

"Durante los últimos días, la Embajada de Suecia ha notado interés sobre la forma en la que Suecia está combatiendo el nuevo coronavirus. Por eso acompañamos a continuación un texto explicativo al respecto". Con estas palabras, desde la web de la embajada se presenta el texto, que en ningún momento menciona al presidente argentino.

"Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias", explica el comunicado, luego de aclarar que, desde el país europeo, también tienen como objetivo principal aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sobrecargue.

Más adelante, el texto subraya que una parte importante de las medidas de prevención de Suecia consiste en "proporcionar a los ciudadanos información confiable que los ayude a asumir la responsabilidad de su propia salud".

"La base de esto es la confianza mutua entre las autoridades estatales y los ciudadanos que se ha ido construyendo a través del tiempo. A modo de ejemplo, la administración de las vacunas del calendario infantil sueco es opcional y ha alcanzado una cobertura de vacunación del 97% entre los niños de Suecia", detalla el texto.

Más adelante, en el comunicado que difundieron desde la web de la embajada, aseguraron que "Suecia tiene tasas de mortalidad por Covid-19 más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena".

Y se encargaron de destacar que en aquel país, están aprendiendo, por ejemplo, que "hay una necesidad de proteger los geriátricos de manera más efectiva". Dicho esto, destacan: "Siempre estamos abiertos a dialogar con otros países para que podamos aprender unos de otros".