Los fondos comunes de inversión administran menos de un 30% de lo que administraban en 2018

La crisis que sufre argentina en los últimos años tuvo un fuerte impacto en la industria de fondos comunes de inversion . Hoy, la totalidad de las gestoras administra un 30% del total que administraba a finales de 2017 a la vez que la mitad de todos los activos bajo administración recaen sobre fondos comunes de inversión de liquidez, es decir, los T+0 y T+1. La caída en el precio de los activos junto con los rescates de los inversores hicieron que caiga en dólares los activos bajo administración. A su vez, si bien sufrieron un fuerte impacto tras las Elecciones PASO , desde entonces el capital administrado encuentra un equilibrio de entre u$s 9500 millones y u$s 10.000 millones.

Activos bajo administración

Según datos provistos por los analistas de Criteria, la industria de Fondos Comunes de Inversión administra en total u$s 9.949 millones en total, lo que representa el 28% de lo que supo administrar en el pico de 2017 cuando supo administrar u$s 35.386 millones.

El patrimonio bajo administración de los fondos de inversión fluctúa por cuestiones de variaciones del precio de los activos que forman parte de los portafolios de las gestoras así como también por los rescates netos.

La caída de los activos financieros desde 2018 sumado con el alejamiento de los inversores de los bonos y acciones argentinas golpeó a la totalidad de la industria en los últimos años.

Se puede observar cómo los activos bajo administración de la industria de fondos comunes de inversión fue cayendo desde el pico de 2017 hasta la fecha producto de la crisis económica y financiera que ocurrió desde entonces. La corrida cambiaria, la inestabilidad política y económica hizo que los inversores se alejen de los activos financieros, algo que terminó impactando en las administradoras locales.

Sin embargo, y yendo mas al corto plazo, se observa en los datos provistos por Criteria como el patrimonio bajo administración de las gestoras pudo recuperarse recientemente, desde el piso observado tras el resultado de las Paso y el posterior reperfilamiento de Letes y Lecap . El mínimo de los activos bajo administración fue u$s 5.856 millones y desde entonces alcanzó un equilibrio en la zona de entre u$s 9.500 millones a u$s 10.000 millones actualmente.

Según cálculos de los analistas de Criteria, en el último mes, el total de la industria vio un incremento de u$s 1.009 millones en el total bajo administración de los cuales surgió por el aporte de los rendimientos de los activos dentro de los fondos por un total de u$s 343.420 y suscripciones netas de u$s 666.317.

Market Share

A la hora de observar la participación de mercado entre las gestoras independientes y bancarias, se observa que estas últimas acaparan e 62,2% del total, mientras que las gestoras tienen un market share de 37,8%. La mayor participación de las gestoras bancarias se debe, entre otros factores, a un proceso de concentración de fondos de inversión money market y de bonos en pesos de corto plazo de las cuales los bancos suelen tener una mayor ponderación.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones resaltan que los fondos de liquidez hoy forman parte de la mitad del 50% del total.

“La composición actual de la industria muestra que poco más del 50% en Money Markets. Fondos que si bien tienen un rendimiento promedio del 15% anual, su liquidez inmediata atrae a los inversores”, remarcaron.

Según datos de Criteria, entre los bancos, la gestora que mayor market share alcanza es Fondos FIMA de Banco Galicia con el 11,38% del total, seguido por Santander Asset Management con el 8,65%, BBVA Asset Management con el 6%, ICBC Invesiones Argentina (5,1%) y HSBC administración de inversiones con el 4,73%, entre las gestoras bancarias con mayor share de mercado.

Entre las gestoras privadas, la que mayor share muestra es Schroders con el 6,36% del total, Investis con el 3,82%, Delta Asset Management (3,68%), Consultatio (3%) y Megainver con el 2.72% del total.

Posicionamiento e inversores

Dentro del informe de Criteria se puede observar no solo quienes son los inversores dentro de la industria sino también en que clase de activos y moneda están invertidos estos participantes.

Los individuos representan el 14% del total mientras que los inversores institucionales representan el 86% del total. A su vez, los inversores actualmente se posicionan mayormente en fondos de liquidez o money market, con un total de 58% mientras que el restante 42% invirtieron en fondos de activos de riesgo. Dentro del posicionamiento, los inversores utilizan a la industria para posicionarse mayormente en fondos de pesos, con un 88% del total, mientras que el 12% restante representan fondos de dólares.

Los inversores individuales se posicionan mayormente en fondos comunes de inversiones en pesos, con un 71% del total y el restante 29% en fondos de dólares. A su vez, se posicionan en un 48% en fondos de activos de riesgo y un 52% en fondos de money market (T+0),

Entre los inversores institucionales, el sesgo hacia las inversiones en fondos money market es más marcada ya que se posicionan en un 59% en esta clase de fondos mientras que el restante 41% lo hacen en fondos de riesgo. A su vez, el sesgo hacia los fondos de pesos es mucho más importante, con el 91% del total alocado en fondos comunes de inversión en moneda local y solo el 9% en fondos de dólares.

Últimos cambios sobre la industria de FCI

El Gobierno obligó recientemente a los FCI a cambiar sus estrategias (una vez más), refugiado en que por la pandemia resulta necesaria “la revisión del tratamiento de las inversiones” de estos instrumentos, a fin de que estos ahorros sean canalizados al desarrollo productivo -y si “de paso” se puede, entiende el mercado, que ayuden a bajar la presión sobre el dólar bolsa, es decir, el contado con liquidación y el dólar MEP .

Según detallan los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la nueva resolución obliga a readaptar las estrategias de los fondos, y a su vez, obliga a los inversores a buscar otra alternativa dado que se entiende pretendían en los fondos en pesos encontrar una cobertura con respecto al tipo de cambio .

“En otras palabras, desaparecen los LATAM que se podían suscribir con pesos, y también “obligaría” a desarmar la posición de algunos fondos en dólares de Renta Fija. Se habla que deberán desprenderse, en total, de activos por unos USD 1.000 millones. El cronograma de adecuación es gradual, hasta llegar al 15 de mayo con no más de 25% en dólares (activos o liquidez) en los fondos en pesos”, comentaron.