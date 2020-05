Para Salvia: estamos en una crisis "como la del Rodrigazo"

La pandemia por el actual coronavirus no solo tiene consecuencias en materia sanitaria. Al recuento diario de infectados y fallecidos se suma también el impacto en términos sociales y económicos, que desplazarán a muchas personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, aseguró que “el escenario es de una crisis como en el año 1975”, en referencia a la crisis conocida como Rodrigazo, que incluyó una fuerte devaluación y una escalada de la inflación.

“Aquel shock significó no solo la introducción de la dictadura, aunque no estamos hablando de ese contexto político, sino también salarios a la baja, pérdida del poder adquisitivo, desindustrialización y el avance del sector más concentrado”, desarrolló Salvia, en una entrevista con AM 750.

De esta forma, avizoró que el próximo escenario podría incluir el cierre de pymes. Y que además “habrá un proceso de empobrecimiento del trabajador informal y los trabajadores tendrán que negociar salarios a la baja porque tendrán una mayor debilidad estructural para negociar mejoras”.

El sociólogo consideró que las actuales ayudas estatales “tampoco compensan. Por ahí lo hacen en el sector más indigente”, por lo que consideró que se está viviendo un proceso de “empobrecimiento de las clases medias bajas”.

Salvia recordó que la pandemia de fin de 2019 era del 38,3% y la indigencia del 8,7%, lo cual “era grave, pero se agravó aún más”. En esta línea, consideró que el gran tema será “qué quedará cuando salgamos de la pandemia. No vamos a tener la misma realidad, vamos a estar peor”.

Sobre el informe que elaboran periódicamente, anticipó que lo publicarán la semana que viene. Igualmente, develó que “hay distintas proyecciones. A principios de abril ya casi estábamos en 45% de pobreza, según el CEDLAS de la UNLP”.