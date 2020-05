¿Cómo elegir un plazo fijo?

La mejor manera de saber en qué y en dónde invertir nuestro dinero es conociendo los servicios que tenemos disponibles. Uno de ellos es el depósito a plazo fijo, conocido por mucha gente. Es muy probable que hayas recibido ofertas del banco en el que tenés abierta una caja de ahorros, por ejemplo, para constituir uno. Las formas de solicitar plazo fijo son fáciles, ya que hoy en día se pueden establecer desde la página web o la aplicación de tu entidad bancaria favorita.

Entonces podemos afirmar que un plazo fijo es una operación mediante la cual una entidad financiera, por ejemplo un banco, favorece a un cliente con cierta rentabilidad monetaria, a cambio de dejar una cantidad de dinero inmovilizada, durante distintos períodos fijos de tiempo. Justamente el motivo por el cual esta operación se llama "plazo fijo" es porque mientras esta se encuentre activa, el monto invertido queda inmovilizado. Este período de tiempo lo establece la persona que va a realizar esta inversión, al momento de solicitar el plazo fijo.

¿Por qué conviene elegir un plazo fijo?

Existe una variedad de motivos por los cuales puede que tengamos una cierta cantidad de dinero disponible y desees invertirla de algún modo. Un plazo fijo siempre es una buena opción, ya que al no tener el dinero al alcance de la mano constantemente, hay mayor posibilidad de que nos la gastemos en cosas que realmente no necesitamos. Además, los ahorros guardados en el placard no nos va a beneficiar de ningún modo. Es más, puede que el dinero comience a perder valor si lo guardamos durante meses y meses.

En esos casos, elegir un plazo fijo es ideal, ya que es la persona la que define la cantidad de tiempo que quiere mantener esa plata inmovilizada al momento de constituirse y, además, genera algo de dinero extra debido a las tasas de interés. Esas tasas se pueden consultar en el banco en el cual se quiera realizar el plazo fijo. Otra buena noticia: algunas entidades bancarias incluso tienen simuladores de plazo fijo en sus páginas web, mediante los que se puede chequear cuál sería el monto final obtenido por las tasas de interés brindadas. Práctico, ¿no?.

Existen distintos tipos de plazos fijos según la entidad financiera que ofrezca este servicio. Dependiendo de en dónde se quiera establecer el plazo fijo, se encuentra el clásico, en el cual el plazo mínimo a constituir es de 30 días, se puede realizar tanto en pesos como en dólares, y en ambos casos el monto mínimo a invertir es de $1000 o U$S 1.000.

Existe también el plazo fijo renta que se hace solamente en pesos, con un monto mínimo de $1000 y el plazo mínimo es de 180 días. ¿Por qué elegirías el renta y no el tradicional? Porque es perfecto para aquellas personas que buscan mantener su dinero seguro y obtener efectivo periódicamente, ya que este tipo de plazo fijo hace que los intereses obtenidos se vayan acreditando cada 30 días en la cuenta bancaria seleccionada.

Algunos consejos

Si con toda esta información te decidiste a constituir un plazo fijo, la mejor recomendación es que consultes las tasas de interés ofrecidas por los diferentes bancos. Esto podés realizarlo online desde tu computadora o teléfono, sin moverte de tu casa. De este modo podrás establecerlo en la entidad financiera que mejor interés te ofrezca de acuerdo al dinero disponible para invertir.

En cuanto el monto a invertir, hay que asegurarse de no necesitarla de forma urgente dado que una vez constituido el plazo fijo este no se puede dar de baja, sino que hay que esperar a que el plazo establecido en un principio venza. De estar seguros de no precisar el dinero urgentemente, es buena idea revisar las tasas de acuerdo a la cantidad de días a invertir el monto. Esto es interesante, ya que la mayoría de los bancos aumentan los intereses brindados a medida que los clientes constituyen plazos fijos por más tiempo.