Si hay default, FGS prepara estrategia para frenar dólar Bolsa

Lisandro Cleri deja de ser el titular de la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa para ser el nuevo director ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, en reemplazo de Edgardo Podjarny. A su vez, Rosana Beben, la segunda de Cleri, lo reemplazará en el Ministerio de Economía.

En estos días Cleri estará definiendo los dos puestos claves que lo acompañarán: el de director de Operaciones y el de Inversiones, ya que conoce a casi todos los que están hoy allí, ya que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 fue Director General de Operaciones del FGS, que administra u$s 38.000 millones.

Sabe que la idea de vender bonos en dólares (tienen u$s 300 millones de Bonares) es una estrategia media pobre, porque el FGS no tiene muchos bonos que se usen en contado, y la gestión anterior pesificó mucho la cartera.

Por lo tanto, se tendría menos roleo en dólares si vendes que es el área más complicada hoy. Por otro lado tampoco conviene quedarse con bonos poco líquidos si se complica el frente externo.

Su postura es que no tiene sentido frenar el contado con lo que tiene el FGS porque no alcanza, pero si se complica el frente externo hay que ver si no conviene pasarse a bono en pesos o performing por liquidez y valuación.

Además, varios legisladores en el Congreso estén siguiendo el tema de cerca y están monitoreando sus movimientos. Por eso sabe que la jugada que haga tiene que ser por conveniencia.

Por lo tanto, vendería los bonos en dólares sólo si se entra en default, ya que el FGS es Estado y tampoco puede hacer ni reclamos. En ese sentido, se siente en el mismo punto que la gente que tomó pérdida en el canje de Letes: la disyuntiva entre preferir liquidez o dólares sin fecha de cobro.

Cobrar los dólares considera lo peor que se puede hacer en términos de valuación, porque sólo puede suscribir bonos contra el Ministerio de Economía (Mecon) por un decreto de necesidad y urgencia del año pasado, con lo cual tendría una pérdida contable gigante. Distinto sería si hay una curva en dólares razonable para suscripciones primarias con el Mecon, que hoy es imposible.

Por eso lo peor que le puede pasar al FGS hoy, en el escenario actual, es que le paguen en dólares. En un eventual default peor, porque se quedarían con bonos no performing y sin posibilidad de accionar. Entonces, en ese caso, por ahí le conviene vender los bonos en dólares ahora.

Si bien el FGS podría invertir en deuda corporativa en dólares, siendo que ahora sacaron del mercado a los fondos comunes de inversión, si el país entra en default las empresas probablemente no puedan pagar y se entra en proceso de reestructuración.

De ahi que en el FGS se sientan que están atrapado en tema dólares. En principio les conviene tener todo en pesos y esperar que no haya brusca devaluación. Pero contablemente todo tiene el mismo problema, ya que tienen valuado bonos a contado y cuando cobran divisas lo deben valuar al oficial.

Una idea podría ser que las empresas hagan suscripción de nuevas acciones contra dinero del FGS en vez de salir a fondearse contra bonos, que protege bien el activo del FGS.

Una recompra de la deuda en dólares, donde YPF pueda fondearse en pesos contra el FGS. Esta nueva obligación negociable en pesos tendría garantía de acciones.