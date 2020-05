Cuarentena en la Ciudad: qué pasa con las empleadas domésticas

"No están habilitadas aún, no se contemplan todavía". El jefe de gobierno porteño puntualizó qué actividades aún no retomarán el trabajo. Entre ellas, habló de las empleadas domésticas. Tanto él, como el viceministro porteño Diego Santilli, indicaron que son de los servicios que se mueven mucho en transporte público por ello seguirán sin cambios.

Así lo especificó Rodríguez Larreta en conferencia de prensa, ante la pregunta de un periodista.

El jefe de gobierno porteño detalló hoy cómo será el plan en la Ciudad tras el anuncio de ayer del presidente Alberto Fernández sobre el paso a la fase 4, con flexibilidad para varias actividades, en varias provincias y municipios excepto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero pese a que Ciudad y Provincia seguirán en la fase 3 del plan de contención de la pandemia por el coronavirus.