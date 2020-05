Alberto Fernández: “La solidaridad de los argentinos siempre asoma cuando la realidad es adversa”

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que “la solidaridad de los argentinos siempre asoma cuando la realidad es adversa” y exhortó a la sociedad a “olvidarnos para siempre del individualismo y hacer que la solidaridad siempre nos una”, en el marco de la pandemia por coronavirus.



"La solidaridad de los argentinos siempre asoma cuando la realidad es adversa. Aquí @noedeurquiza te cuenta lo que hacen los vecinos en 'Los laberintos de Chas'. Olvidarnos para siempre del individualismo y hacer que la solidaridad siempre nos una. Hágamoslo. Seamos mejores", publicó esta mañana el mandatario en su cuenta de Twitter.

Fernández acompañó el texto con una entrevista del noticiero de la TV Pública en la que se informa sobre una campaña solidaria de los vecinos del barrio porteño Parque Chas, que organiza el centro social "El laberinto de Chas". Esta organización barrial, que nuclea a un centro de jubilados, ofrece además actividades culturales, lanzó desde la semana pasada una acción solidaria para juntar ropa de abrigo y alimentos no perecederos que serán donados entre los más necesitados, según publican en su página de Facebook.



“Sábado de 10 a 13. Ayúdanos a ayudar. Como todos los años juntamos ropa de abrigo para repartir entre los más necesitados. Si querés colaborar con ropa en buen estado, calzado o, en esta oportunidad, alimentos no perecederos te esperamos en Victorica 2.642”, dice la convocatoria solidaria.