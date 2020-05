Cómo será la "reactivación económica" de las provincias luego de los anuncios de flexibilización de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof que “en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia seguirá la cuarentena como hasta ahora”.

Luego de una detallada descripción de los números del coronavirus en la Argentina, el Presidente señaló que “toda la Argentina, menos el AMBA, todo lo demás pasa a la fase cuatro. El AMBA sigue en la fase tres. No es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr pero allí la densidad es muy grande y todo se hace muy complejo. En AMBA siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle permiso al Poder Ejecutivo Nacional. Sigue estando prohibido el transporte interseccional, salvo para quienes hacen los trabajos esenciales. En el resto del país, está en manos de intendentes y gobernadores según corresponda. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto las empresas o industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar del trabajo. No podrán movilizarse por transporte público”.

Cuarentena en la Ciudad: punto por punto, Larreta explicó cómo será la nueva etapa Tras el anuncio de Alberto Fernández de extender la cuarentena hasta el 24 de mayo, flexibilizada en el resto del país pero igual en AMBA, el jefe de gobierno porteño dio todos los detalles y precisiones sobre cómo será en CABA.

Al hablar, Kicillof destacó "el esfuerzo que se realizó en la Provincia" por parte de "los bonaerenses y las bonaerenses". "No podemos confiarnos, la enfermedad está contenida pero no controlada', advirtió Kicillof, durante una conferencia que compartió con el presidente Alberto Fernández y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la quinta de Olivos. Y agregó: "Un error se paga en vidas". El mandatario provincial también se quejó de los que "presionan" y "hacen lobby" para que haya mayores actividades liberadas. Además, destacó el "enorme éxito" de las medidas de aislamiento, y elogió a los trabajadores de la salud, de la seguridad, de la educación y también de los intendentes. “La situación está contenida, pero no controlada. Tenemos contagios, es más lento. No está controlada en ningún lado del planeta. Hoy nos toca pese a las voces, las ansiedades y los climas que quieren generar, nos toca ser responsables y seguir en casa", expresó el Gobernador.

Luego quiso dejar en claro que la cuarentena continúa en la Provincia: "Nos toca seguir en casa y seguir cuidándonos", remarcó. Y mencionó las "realidades distintas" que tiene el territorio más poblado del país. "Toda la autorización que se de a los municipios va a tener que tener protocolos aprobados por los intendentes, por la provincia y por el Gobierno nacional", explicó.

¿Cómo será la flexibilización provincia por provincia?

Según el presidente Alberto Fernández, los gobernadores e intendentes podrán definir y fiscalizar los protocolos para que puedan funcionar industrias y comercios.

El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Michlig Rubén, se declaró “optimista” en que en los próximos días otros rubros puedan ser alcanzados por la flexibilización de la cuarentena por el Covid-19 en la provincia. En rigor, el gobierno provincial ya autorizó a partir del lunes el funcionamiento de bancos durante la mañana y las obras particulares de hasta cinco operarios. Las actividades que siguen en la lista son el comercio minorista, peluquerías y las profesiones liberales.

Por su parte, el mandatario jujeño, Gerardo Morales explicó que su administración avanzará con la reactivación de algunos sectores económicos y, en este marco, permitirá la apertura de los shoppings y galerías, “bajo estricto protocolo de prevención y bioseguridad, y en horarios específicos”.

En Jujuy llevamos 36 días sin casos positivos de #Coronavirus.

Este buen momento epidemiológico nos permitió flexibilizar el aislamiento obligatorio y reabrir desde mañana, algunas actividades comerciales para reactivar la comercialización y mantener las fuentes de trabajo. pic.twitter.com/8yArLqQdKk — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 9, 2020

De esta manera, en la provincia norteña los centros comerciales podrán funcionar de lunes a domingo hasta las 19, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias, aunque los compradores deberán respetar la norma de circular solamente en el día que corresponda de acuerdo con la terminación de cada DNI. “En Jujuy llevamos 36 días sin casos positivos de coronavirus. Este buen momento epidemiológico nos permitió flexibilizar el aislamiento obligatorio y reabrir desde mañana algunas actividades comerciales para reactivar la comercialización y mantener las fuentes de trabajo”, destacó Morales.

Por otra parte, los supermercados podrán abrir de lunes a sábado hasta la misma hora que los shoppings y los domingos, de 8 a 14, mientras que los locales gastronómicos están habilitados para atender al público dentro del establecimiento todos los días hasta la medianoche y hasta la 01:00 únicamente con el sistema de delivery.

En San Juan, el gobernador Sergio Uñac también autorizó la apertura de grandes centros comerciales desde el próximo lunes, así como también de las agencias de Quiniela. Además, ordenó la progresiva reincorporación a sus lugares de trabajo de algunos empleados de la administración pública. Durante una conferencia de prensa advirtió que todos los locales "serán sancionados si atienden a personas no habilitadas para asistir o si no cumplen con las medidas establecidas en los protocolos de prevención”.

“A partir del lunes próximo vamos a permitir la apertura del comercio tradicional y de los shoppings de la provincia para atención al público, regulando la circulación de personas mediante la habilitación por días de acuerdo a la terminación de los números de DNI”, señaló Uñac. El sanjuanino agregó que también quedarán habilitadas "todas las empresas dedicadas a servicios de seguros, capitalización de ahorros y préstamos” y la compañía EMICAR para la tramitación de carnets de conducir. Todos estos establecimientos “deberán cumplir con el protocolo general para la industria establecido en el Protocolo y Reglamento Provincial Covid-19″ y contar también con sus propias medidas de prevención, las cuales podrán “ser requeridas en cualquier momento por la autoridad competente”.

Por último, el Comité Operativo de Emergencia de Córdoba (COE) redefinió los grandes conglomerados urbanos de la provincia en los que continuarán las mismas medidas de aislamiento obligatorio y en cuales se introducirán modificaciones en función de la circulación de coronavirus. Los lugares como Córdoba Capital, Villa Allende, Saldán, La Calera, Mendiolaza, Unquillo, Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Mi Granja, Bouwer, Los Cedros y Malagüeño son los que deberán matener aún el aislamiento obligatorio como viene siendo hasta ahora. En tanto, las poblaciones en las que habrá flexibilizaciones son Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Montecristo, Toledo, Río Segundo, Pilar, Villa Parque Santa Ana, Villa del Prado, Alta Gracia, Falda del Carmen, Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Santa María de Punilla.

En esas localidades estará permitida la atención de oftalmología, kinesiología, fonoaudiología y psiquiatría, nutrición y psicología. Las localidades de menos de 50.000 habitantes tendrán habilitadas la construcción privada y actividad comercial e industrial (de lunes a sábado de 8 a 16), en tanto para el ejercicio profesional se extienden los días de atención de lunes a sábado.

En el caso de los poblados de más de 50.000 habitantes, se dispuso que desde el lunes el comercio podrá atender de lunes a viernes por la tarde (de 14 a 20) y sábado por la mañana (8 a 13).

Finalmente, la actividad bancaria continuará funcionando solo por la mañana, seguirá permitida la obra privada (solo de 8 a 14), mientras que las actividades profesionales y de industrias solo dos días a la semana, precisa la información oficial.

En Tucumán volvió a ponerse en marcha ayer la obra pública y desde el lunes 11 está previsto que empiece a trabajar la construcción en general.

En la misma línea, en Entre Ríos se habilitó a los intendentes a avanzar con la apertura de actividades comerciales y oficios, y en Córdoba 371 municipios y comunales (sobre 427 que tiene la provincia) ya iniciaron las actividades de comercio, obras privadas, bioseguridad para el ejercicio de profesiones liberales y control sanitario industrial.

Provincias como Mendoza, Jujuy y Corrientes (donde abrió incluso un shopping), hicieron punta en materia de reactivación de distintos sectores y hoy siguen avanzando con las flexibilizaciones. A partir del mes próximo, en Jujuy volverá a funcionar el turismo, solo con residentes de la provincia.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dio un paso más en el proceso de flexibilización en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. A través de un de decreto autorizó la apertura para comercios minoristas y oficios. Pero toda actividad estará reglamentada por las resoluciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) que integran todas las áreas del Poder Ejecutivo y especialistas.