Coronavirus: flexibilizan la cuarentena en todo el país menos en Ciudad y Gran Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que se flexibilizará la cuarentena en todo el país, excepto en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana donde persiste las altas cifras de contagio de coronavirus.

El jefe de Estado precisó que para habilitar comercios e industrias en el AMBA habrá que continuar con el pedido de autorización al Poder Ejecutivo nacional y será éste el que analizará si se dan las condiciones santiarias para que la actividad vuelva a funcionar.

En tanto, en el resto del país, serán las gobernaciones las que podrán autorizar la reapertura de los sectores economicós.

"Las empresas qie quieran reabrir deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores. No se habilitará el transporte público", detalló Fernández.

El anuncio se realizó en la quinta de Olivos, en tanto que estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por otra parte, hoy se conocieron 240 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta registrada en un día. Con estos ya suman 5611 las personas infectadas, de las cuales 293 han fallecido.

Fernández estuvo también acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García y Mirta Roses y Pedro Cahn, dos de los médicos que forman parte del comité asesor.

"La cantidad de casos se han logrado ralentizar, la cantidad de fallecimientos están dentro de los que esperábamos", inició su exposición el mandatario quién, al igual que la última vez que anunció una prórroga, se apoyó en el uso de filminas para brindar explicaciones.

Sostuvo además que "tiene mucho sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Argentina hoy en día ha logrado aplanar la curva de casos y fallecimientos, hoy representa el 0,3% de los casos de América".

Críticas por la situación económica

Fernández se refirió también a las voces que comienzan a surgir que piden se ponga punto final al aislamiento por las consecuencias que hay traído a la economía. “He escuchado muchos a hablar con impaciencia sobre la necesidad de atender la economía. A todos nos preocupa. Sabemos del padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo”, afirmó.

"Sabemos el problema que tenemos, el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico y por eso hemos prestado mucha atención con medidas para llegar a los sectores que más lo necesitan", indicó.

El mandataria reafirmó que "lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente. Digo esto porque muchos pusieron un ejemplo de países que no hicieron la cuarentan y se mantuvieron abiertos y lograron resultados económicos".

Y agregó: "Hay opositores que gobiernan con seriedad y hay opositores que en Twitter hacen descalabros (...) nos quieren hacer creer que si abrimos la economía vamso a estar mejor".