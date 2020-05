Cómo será la nueva etapa de cuarentena en la Ciudad y el conurbano

Desde que el gobierno nacional anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 19 de marzo, se realizaron constantes adaptaciones y cambios en cada etapa. En el actual contexto ya se habilitaron actividades económicas y la posibilidad de circular en varias provincias argentinas. Sin embargo, el área metropolitana de Buenos Aires es la región más complicada para abrir la cuarentena, por la circulación del virus y los aglomerados urbanos.

A pesar de esto, se evalúa de qué manera se pueden sumar nuevas actividades económicas y recreativas, incluso en territorio metropolitano.

A la espera del anuncio oficial sobre los detalles de la nueva cuarentena, el infectólogo Eduardo López dialogó con El Cronista y anticipó cuáles son las medidas que evalúan.

En cuanto a la recreación social, explicó que el objetivo es evitar que salgan todos al mismo tiempo. Por eso “se puede dividir por apellido y en distintos días u horarios.

Y que los chicos estén separados de los adultos. De esta manera, se puede armonizar la cantidad de gente en la calle”, explicó. Y agregó que en todos los casos los paseos deben ser cerca de los domicilios de las personas.

Estas habilitaciones se encuentran ya habilitadas en algunas provincias del interior, que desde hace por lo menos algunas semanas no tienen nuevos casos confirmados de coronavirus.

Para López, sin embargo, podrían llegar al AMBA, a pesar de la presencia del virus. “Es necesario que se mantenga el distanciamiento social. Hay que tener mucha responsabilidad cuando se sale a caminar y no excederse. Que no salgan más de dos personas juntas, no interactuar y salir con barbijo”. Del uso del tapabocas, sin embargo, podrían quedar exceptuados los niños, ya que “no lo toleran bien”.

En relación a la reactivación económica y la habilitación de empresas, el gran tema a resolver es el transporte público, ya que existe un gran potencial de contagio allí. En este sentido, López revela dos temas clave. “Por un lado, debe utilizarse la capacidad ociosa del sistema, como los micros escolares que no están funcionado. Y el otro es la flexibilización de los horarios de entrada y salida de las empresas: que no se acumule mucha gente que quiera entrar al mismo tiempo”, detalló. Además, como medida complementaria, debe alentarse el uso de transportes alternativos, como la bicicleta.

Puntualmente, considera que para la siguiente etapa cada empresa o cada cámara que quiera retornar a la actividad “deberá armar su protocolo. A partir de ahí se habilitará caso por caso”.

Sobre el panorama productivo, López detecta una luz de esperanza. Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires se encuentran en una buena situación epidemiológica, por lo que ya comenzaron a habilitarse muchas industrias. “Ahí está toda la cadena agroindustrial y agroalimenticia, no es un tema menor. Desde lo económico genera un impacto importante”, sostiene.

Sin embargo, a pesar de las flexibilizaciones que comenzarán, pone una luz de alarma sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ya que “la aparición de casos en villas es preocupante. Esto cambió la curva de contagios”. Es decir, mientras que en aglomerados con alta densidad como Santa Fe, Córdoba y Mendoza se pudo aplanar la curva, en el AMBA se puede observar un rebote en la curva de contagios debido a la circulación del virus en barrios vulnerables.

Con la llegada de estas novedades a partir de la semana que viene, López evalúa que en algunas provincias ya se ingresará en la cuarta fase de las cinco planeadas. Y la ciudad de Buenos Aires “cabalga entre la tercera y la cuarta fase, queda en el medio”. Y aclara que habrá que esperar para el retorno de las escuelas, teatros, aeropuertos y la apertura de fronteras.

Finalmente, advierte que durante esta nueva etapa será menester “evaluar y ajustar”. Es decir, que a medida que se vean los resultados se podrán ampliar habilitaciones. Pero si los resultados no son positivos, también se podrá retrotraer la situación.