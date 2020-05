¿Default si o no?: el minuto a minuto de los bonos y hacia dónde podrían ir en cada escenario

Queda un solo día para la aceptación de la oferta propuesta por el gobierno. Los bonos mejoraron en los últimos días, sin embargo no se dan indicios ciertos de que finalmente el Gobierno y los acreedores hayan llegado a un acuerdo.

Las paridades de los bonos mejoraron levemente y se ubican en niveles de 28%. Sin embargo, los precios actuales siguen reflejando un elevado grado de incertidumbre y siguen incorporando riesgos de default.

El Gobierno y los acreedores continúan en medio de las negociaciones aunque con cada vez menos tiempo para llegar a un acuerdo. En este sentido, el reloj corre para ambos aunque también con mayor presión para el Gobierno, el cual fijo como primera fecha límite para aceptar la oferta mañana, 8 de mayo.

Los principales fondos de inversión buscan negociar y se encuentran a la espera de la decisión que tome el gobierno argentino respecto a una posible prolongación de la fecha límite y si se llegase a extender, la misma pasaría al 22 de mayo, día en que se vence el plazo para el que Gobierno pague u$s 503 millones de vencimiento de intereses de bonos Globales que vencían el 22 de abril pasado.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones remarcan que la discusión entre las partes se mantiene sobre si el Gobierno tiene margen o no para mejorar la estructura del canje actual.

“Los bonistas estarían trabajando una contraoferta con ciertos cambios para aumentar el valor de los nuevos títulos", aseguran.

Por otro lado, el mercado especula con posibles aumentos en los cupones, reducciones en los años de gracia y de la eliminación de la quita de capital.

"Frente a la posibilidad de una mejora en el valor de la oferta, la curva soberana en dólares reflejó subas ayer del 1,5% a 2% en promedio y la tendencia se repite esta mañana. Las subas más pronunciadas se mantienen en los activos de legislación extranjera, donde seguimos atentos a las nuevas señales de la reestructuración", dicen en PPI.

En el minuto a minuto, observan que Las paridades se ubicaron en la zona de 28% a 29% en promedio, mejorando algunos puntos con respecto al cierre de ayer.

Entre el default y el arreglo

En lo que va de mayo, los bonos apenas muestran una recuperación. Los bonos de legislación extranjera de mayor duración son los que más avanzaron con subas de hasta 10% en la semana.

El bono centenario sube 9,8% mientras que el Bonar 2046 avanza un 10,5%. En la parte corta de la curva, las subas son mas moderadas. Los Globales 2021, 2022 y 2023 avanzan 6,4%, 6,9% y 7,3% en la semana.

En el caso de los bonos de legislación local, la dinámica fue mas bien dispar con subas de hasta 1,8% en lo que va de mayo. Sin embargo, el Bonar 24, por ejemplo, muestra una pérdida de 3,6% en mayo.

Los bonos apenas pudieron recuperarse y no despejan riesgos de que veamos un default, el cual, naturalmente aun no esta confirmado aunque si esta incorporado en el precio de la renta fija soberana.

Para Nicolas Max, head de asset manangement de Criteria, los precios de los bonos actualmente están operando en el entorno de dos escenarios posibles.

“Los precios de los bonos se encuentran en un punto entre lo que serían precios de acuerdo y precios de default", arriesga Max.

El primer escenario sería aquel en el que el Gobierno acepta que la propuesta inicial no tendría éxito y se muestra de alguna manera más flexible para mejorar la oferta", arriesga Max.

Bajo un escenario de una oferta mejorada, los bonos podrían cotizar en la zona de u$s 40 a u$s 45, logrando que el canje consiga una mayor adhesión, especula el analista .

especula el analista El otro escenario que se pondera es el del default después del 22 de mayo y que la mesa de negociación de alguna manera quede desactivada por lo menos por algún tiempo. En ese escenario, los precios de los bonos estarían en niveles más cercanos a u$s 20. Es decir, hoy estamos en la mitad inferior de ese rango y para ver precios mejores tenemos que ver una declaración formal del Gobierno de la disposición de mejorar la oferta antes del 22 de mayo”, explicó Max.

Lo mismo explica Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inversor Global quien explicó que lo quw está esperando el mercado es que haya negociaciones y que la fecha clave no sea el 8 sino el 22 de mayo.

“Los precios de mercado interpretan que aún no hay ningún tipo de acuerdo ni consenso y que se necesita mayor voluntad de las partes para tratar de cerrar en una zona donde haya una mejora de la oferta y que ello se traduzca en un mayor optimismo en cuanto a la adhesión. Está abierto un compás de negociaciones y que no está del todo perdido la chance de que se evite un default”, afirmó.

Finalmente, el operador de bonos de banco local explicaba que los bonos siguen operando en zona de default, aunque, de concretarse, los mismos podrían mostrar una caída aún más profunda.

“Hoy los bonos operan en niveles debajo de u$s 30 dólares. Si efectivamente se llega a un default, estos mismos bonos podrían llegar a caer a niveles de u$s 20. Hay espacio aun para que sigan cayendo los bonos. Los precios incorporan un alto riesgo de default aunque aun no esta incorporado en un 100%. Si, por el contrario, se llega a un acuerdo, esos mismos bonos pueden subir a niveles de u$s 45 o u$s 50 El tiempo corre y si no se llega a un acuerdo o medidas del Gobierno, las chances de hard default van en ascenso”, alertó el trader.