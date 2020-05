Murió de coronavirus 'Billy el Niño', expolicía del franquismo acusado de torturas en España y la Argentina

El ex policía del franquismo Juan Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', murió este jueves por coronavirus en Madrid, a los 73 años.

González Pacheco llevaba internado varios días en la clínica madrileña de San Francisco de Asís, lugar donde falleció por la enfermedad.

Billy el Niño acumulaba varias querellas por torturas durante su etapa de policía en la dictadura franquista. También se llegó a sentar en el banquillo en la Audiencia Nacional en virtud de una petición de extradición de una jueza argentina, donde había sido denunciado por 13 supuestos delitos de tortura que se habrían producido entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.

El expolicía rechazó su entrega en la vista de extradición celebrada en 2014, en la que también dijo que no recordaba "con certeza" si había cometido algún delito en el ejercicio de su profesión: "Quizá algo hace muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal denegó la extradición al considerar que los hechos habrían prescrito a los diez años de su comisión. Al haber sido denunciados en 2010 y 2012, los magistrados estimaron que "el periodo de prescripción está ampliamente cumplido". De igual modo, rechazaron que los hechos investigados puedan ser catalogados como delitos de lesa humanidad, que no prescriben, "por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales".

Gonzalez Pachelo ostentaba cinco medallas al mérito policial por "comportamiento ejemplar" que conllevaban una ayuda económica en su pensión. Esas condecoraciones aumentaban su renta un 50%.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció al principio de la legislatura que las condecoraciones serían retiradas porque esas medallas "implican que una persona es ejemplar y, en este caso, no lo es". Sin embargo, al comenzar estos trámites el Ejecutivo se percató de su dificultad, admitiendo que no encontraba una vía legal para retirarle estos reconocimientos porque no está regulado legalmente.

El pasado mes de agosto se presentó la primera querella conjunta de contra González Pacheco. Fue presentada por cinco víctimas del policía franquista que buscaban acabar "con un muro de impunidad que impidió que personas interpusieran estas acciones".

Ahora, Billy el Niño falleció sin hacerse justicia: no fue juzgado por los delitos de lesa humanidad y tampoco se le han retirado las medallas al mérito policial con las que ha disfrutado de una elevada pensión.

En este sentido, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias pidió perdón por haber mantenido sus privilegios intactos: "Es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno"