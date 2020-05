Cómo consultar si te toca el pago del subsidio al salario del ATP

El Gobierno abonará desde este jueves la parte del salario que corresponda a los trabajadores cuyas empresas recibieron la asistencia oficial por el impacto de la pandemia del coronavirus. Ahora la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) lanzó una plataforma donde los propios empleados podrán consultar si sus empleados recibirán el beneficio.

Dado que al inscribirse al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) las empresas ingresaron los CBU y los datos de sus trabajadores, a través de este servicio el propio asalariado podrá consultar si el Estado auxiliará a su empleador con sólo ingresar su CUIL.

En caso de corresponder la asistencia, el sistema devolverá un mensaje que indicará que se aprobó el pago correspondiente al ATP.

En caso de que no corresponda, ya sea porque el empleador nunca se anotó o porque tras inscribirse no cumplió con los requisitos, el mensaje será directamente que el trabajador no está registrado para recibir los beneficios.

Según informaron fuentes oficiales de ANSeS, el beneficio alcanzará a 1.200.000 trabajadores, quienes recibirán el depósito directamente en la cuenta del CBU informado por la empresa. No obstante, ampliarán los beneficios a empresas nuevas y sumarán actividades al listado de "afectadas en forma crítica", por lo que el monto de la asistencia será sensiblemente mayor.

Ante la crisis generada por la pandemia, el Gobierno decidió pagar parte de los salarios de aquellas empresas afectadas por la situación. El denominado Salario Complementario será equivalente al 50% del sueldo neto del trabajador o trabajadora, con un piso de un haber mínimo y un tope de dos salarios mínimos.

De esta manera, en un sueldo de $ 30.000 de bolsillo, el Estado se hace cargo de $ 16.875, que es el monto del salario mínimo.

En el caso de un salario de $ 50.000 de bolsillo, la asistencia será de $ 25.000, mientrasr que para un salario de $ 80.000, la ayuda será equivalente a dos salarios mínimos ($ 33.750), sin llegar a la mitad.