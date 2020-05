Coronavirus: EE.UU. acusa a China de no "haber impedido la muerte de cientos de miles de personas"

Mientras el coronavirus –el número de contagios ya alcanza 1.212.123, mientras 71.526 personas murieron– sigue avanzando en Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que "China podría haber impedido la muerte de cientos de miles de personas" si hubiese sido "transparente" al inicio del brote del Covid-19 que terminó derivando en una pandemia global.

El jefe de la diplomacia norteamericana denunció que el gigante asiático "se niega a compartir información que necesitamos para mantener a salvo a la población" y aclaró que no se trata de establecer "culpas", sino de "la necesidad actual de salvar vidas de estadounidenses”. "China no comparte los valores democráticos que tanto apreciamos" ni tampoco "los mismos intereses económicos", afirmó Pompeo.

Amenazas de retaliaciones

EE.UU. estaría analizando tomar medidas económicas más agresivas en contra de China, luego de lo que en la Casa Blanca ven como un papel poco transparente del gigante asiático en la transmisión del virus en el mundo.

Si bien hasta ahora se desconoce qué medidas podría tomar Washington –en algún momento se especuló con que EE.UU. podría cancelar una parte de su deuda con China, aunque eso ya fue descartado– hay un consenso entre sectores de la Administración Trump, el Congreso norteamericano e industriales de avanzar en alguna medida de retaliación. Algunas de las propuestas evalúan reducir la dependencia estadounidense de las cadenas de suministro chinas, en particular en los sectores de la tecnología y salud.

No obstante, el objetivo es no perjudicar aún más la economía norteamericana, severamente golpeada por la crisis del coronavirus. Hasta ahora, Estados Unidos ha desembolsado casi u$s 2,7 billones –un primer paquete por u$s 8300 millones, otro por u$s 2,2 billones y el tercero por u$s 484 mil millones– en asistencia financiera, mientras el Congreso norteamericano ya está especulando que se necesitará otro u$s 1 billón en ayuda para los estados.

Acuerdo comercial

Durante una entrevista que Donald Trump le concedió a Fox News, el presidente vovió a valorar las tarifas, un arma clave de la guerra comercial con China, como “la mejor herramienta de negociación”, aunque prefirió no adelantar si las volvería a usar en este escenario de pandemia.

Sin embargo, desde la Casa Blanca siguen con atención si China cumplirá con su parte del acuerdo, firmado en enero pasado. La Fase 1 del acuerdo prevé, entre otras cosas, u$s 77.700 millones de compras adicionales de manufacturas estadounidenses, u$s 52.400 millones del sector energético y u$s 32.000 millones en productos agrícolas. “Si ellos no compran, terminaremos el acuerdo. Es muy simple”, le dijo Trump a Fox News.

Más allá de las amenazas de desenterrar las tarifas, la Casa Blanca ya ha tomado algunas medidas económicas que podrían alterar su relación con Beijing: endureció los controles de exportación, frenó las ventas de semiconductores a China y limitó las importaciones de equipos eléctricos utilizados en la red de los EE.UU., iniciativas que se pueden enmarcar dentro de la guerra tecnológica entre ambas potencias y los intenciones de ‘desacople’.