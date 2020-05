Tras otro salto del dólar los Fondos se quejan: la pesificación forzosa fue una "medida ineficiente"

La disparada del 6,5% del dólar contado con liquidación del martes generó un enorme malestar en los participantes de la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI). En su afán de contener la disparada del tipo de cambio, el Gobierno, a través de la CNV dispuso la semana pasada una nueva norma a los fondos en pesos que deberán invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la República Argentina exclusivamente en moneda nacional. Esto generó un impacto muy negativo en la industria y la disparada del dólar ayer generó aun un mayor malestar en los fondos.

La disparada reciente del dólar contado con liquidación hizo que el Gobierno deba actuar en distintos frentes. Por un lado reguló todavía más el cepo y lo llevó a un cepo al dólar “ultra hard”. Por el otro, la Comisión Nacional de Valores reguló a los FCI y los obligó a posicionarse en al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros en pesos. Esta medida aproximadamente llevaría a una venta cercana a u$s 1.100 millones al mercado.

De esta manera, se obliga a los FCI a pacificarse teniendo que vender bonos en dólares que están por el piso y deben a su vez, comprar activos en pesos que mostraron un fuerte avance recientemente.

Un alto director de un importante fondo local remarcó que desde los FCI se vieron obligados a vender deuda soberana argentina en valores mínimos sin poder ir al canje o reestructuración.

“Esta medida implica que estamos en una situación en la que la industria argentina de fondos no puede invertir en bonos de su propio país. No pasa en ningún lado. Eso sí, lo podés hacer directamente como persona física y jurídica. Es ridículo”, se quejaba el director.

No logran controlar el dólar

El objetivo último era poder controlar el tipo de cambio libre (MEP y CCL), sin embargo, ayer el dólar pegó un salto del 6,5%, lo que enfureció a los participantes de la industria. La suba del CCL estos días prueba que dicha suba es ajena a la industria y explicado por otros factores. Es decir, aun con la venta de posiciones en dólares, el CCL no bajo. Literalmente, al Gobierno no solo no le salió lo que esperaba sino que todo lo contrario, ya que se perjudica la industria de FCI y al mismo tiempo no logra controlar al dólar .

El salto de casi el 7% que mostraron el martes las cotizaciones financieras demuestran que los fondos no son responsables de los saltos del billete

El presidente de un fondo de inversión remarcó que el perjuicio que le están haciendo a los FCI está siendo en vano y que la disparada del dólar de ayer muestra que el problema no esta en la industria de fondos.

“Están destruyendo la industria, llevándola hacia un producto estrictamente transaccional (money market y T+1) y eliminando toda opción de inversión a mediano y largo plazo con el afán de controlar el dólar. Sin embargo, el dólar sigue subiendo y a pasos agigantados. Es decir, están destruyendo a los FCI y encima no solucionan el problema. Claramente el problema no esta en los FCI. Deben retractar la medida inicial que obliga a FCI a tener 75% en pesos. Es una medida ridícula y sumamente nociva”, señaló enfurecido el presidente de una importante gestora local.

Finalmente, desde un banco coincidieron en que las medidas afectaron al sector y solucionaron el problema de fondo.

“La suba del dólar ayer probó que el problema no está en los FCI. Es ineficiente esa medida para controlar al dólar, no solo por el impacto sobre la industria sino que quedo probado que el dólar sube por cuestiones ajenas al accionar de los Fondos. Evidentemente no solo no solucionan el problema sino que además generan uno nuevo que es perjudicar al mercado de capitales y al financiamiento de las compañías, provincias y Estado en el mercado doméstico”, advirtió.

Restringir vías de financiamiento

Los fondos funcionan como un vehículo que provee de liquidez a instrumentos de financiamiento corporativo, soberano y subsoberano. Desde el mercado advierten que si el Gobierno sigue avanzando en imponer mayores restricciones a esta industria, se estaría autoperjudicando.

Desde un banco resaltaban que, con las últimas medidas, se imponen restricciones para financiar la potencial recuperación económica futura.

“Dejamos de financiar por esta vía a empresas locales afectando la recuperación potencial de la economía”, destacaron.

El porfolio manager de un fondo explicó que su conclusión final es que toda esta medida daña el mercado de capitales en su conjunto.

“Esto no solo daña a la industria de fondos, también a las compañías que buscan financiar capital de trabajo y que no van a poder financiarse en el mercado local. La única vía es que solo van a poder emitir si el de afuera compra, es decir, el Gobierno está en un proceso de “offshorización” del mercado de capitales. Lo mismo les ocurrirá a las provincias y encima se da todo esto en un momento donde se reestructura la deuda”, advirtió.

Quejas hacia la CNV

Hay quejas también por el accionar de la CNV y el perjuicio que esta medida genera sobre los inversores. Se está dando una pesificación forzada a los fondos, desprotegiendo a los cuotaprtistas.

Desde un bróker alertaron que se rompió el contrato o reglamento de gestión por arbitrio de CNV.

“La CNV, al afectar el valor de los bonos en dólares con la venta forzada de estos, no protege a los cuotapartistas, es decir, con esta medida los afecta cuando su principal rol es el de protegerlos. Al bajar el valor de los bonos, afecta a otros vehículos de inversión que también tienen estos bonos (por fondos en dólares) y que tienen clientes adentro. Si dan vuelta atrás con la regulación en cierta forma, que es lo que pareciera que puede suceder, habría que observar muy bien a quién beneficia y a quien no beneficia”, agregaron.

Por otro lado, otro importante participante de la industria de fondos explicaba que es inaceptable el accionar de la CNV.

“Todos los avances que el Gobierno de Mauricio Macri hizo en la industria de fondos hasta 2018, se destruyeron desde el reperfilamiento de Letes y Lecap hasta ahora. Esta última medida no solo es ineficiente sino que rompe a la industria. El accionar de la CNV protegiendo al inversor es inaceptable. Generan un perjuicio al valor de la cuotaparte para los inversores, los desprotege y les genera una perdida significativa. Es exactamente lo opuesto por lo que debería velas. Es muy delicada la situación y si no se revierte, la tendencia es hacia un achicamiento permanente de los fondos y por ende, del mercado de capitales en general”, alertó