Prat Gay: "Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar la deuda"

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sostuvo que la cuarentena decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus "destrozó la economía" de la Argentina. Además, opinó sobre la negociación de la deuda y lanzó: "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar".

Prat Gay indicó que "la cuarentena cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva" de contagiados porque en la Argentina "no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países donde la cosa se aceleraba". Sin embargo, disparó: "Para frenar esa curva, hemos destrozado la economía".

Anoche, en diálogo con la Nación +, al ser consultado sobre si era evitable, el ex funcionario respondió: "Yo no tengo la información que seguramente tenía el Presidente (Alberto Fernández), pero evidentemente no ha sido la Argentina el único país que ha tomado estas decisiones. Hay algunas excepciones como por ejemplo Suecia, que no hizo cuarentena y no tuvo 40 mil muertes. Tuvo 2500, que es un montón, pero no tuvieron 40 mil". Para él, "el punto al que nadie quiere ir es a ser España o Italia", aunque advirtió que no está claro qué significa esto.

De esta manera, consideró que el coronavirus "es una crisis de la ignorancia". "No sabemos bien cómo se contagia, cómo circula ni por qué en algunos países se expande más que en otros. No está tan claro que es por el clima ni está tan claro algunas cosas que se dan por ciertas", explicó.

Para Prat Gay las autoridades no deberían escuchar solamente a los infectólogos, sino también a otros referentes científicos, académicos y con conocimiento de las otras áreas de la sociedad que están sufriendo como consecuencia de esta crisis. "El golpe fuerte a la economía no es el virus, no es una guerra que destruye valor. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos".

"Cada semana de cuarentena se pierde la mitad de lo que normalmente se hubiera producido", señaló Prat Gay. Sin embargo, destacó que "algunas partes se pueden recuperar". "La parte de servicios no vuelve, con los bienes no sabemos qué va a pasar el día después de que abran las puertas, lo más probable es que haya cautela", profundizó.

En este punto, criticó que el oficialismo "está enamorado del día a día". "En economía si vos no planteás un horizonte temporal, la cosa no marcha", dijo. Y sentenció: "El Gobierno no se deja ayudar ni por los miembros del gabinete porque escucha solo la visión de los infectólogos ni por otros argentinos bien intencionados como la oposición, que hasta ahora ha demostrado vocación de acompañar y ayudar en un momento tan difícil".

Dólar, deuda y default

El exfuncionario remarcó que uno de los mayores problemas de la Argentina es que "no tiene instituciones fuertes", "no es creíble" y el peso no es una moneda que permita ahorrar, sino que solo se utiliza para transacciones. "La credibilidad se pierde rápido y cuesta mucho recuperarla porque es una mancha que cuesta remontar", reflexionó.

Además, cuestionó la política cambiaria del oficialismo al decir que "no está claro qué quiere hacer el Gobierno con el dólar". "Sería mucho más conveniente desdoblar el mercado cambiario", sugirió.

Sobre la posibilidad de ir a un default, Prat Gay evaluó: "Hasta el Gobierno actual reconoce que el monto de la deuda no es el problema. Una cosa es lo que dice para la tribuna y otra cosa es lo que dice cuando presenta la oferta". Y retrucó: "Ningún país se estrella por una deuda del 15% de su PBI".

Por otro lado, al comparar la renegociación de la deuda que debió hacer el macrismo con la que se está haciendo actualmente, señaló: "Nosotros no tuvimos que negociar con acreedores con un título público al día, sino con litigantes que tenían una sentencia firme en la corte de Nueva York. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo con la carroña". Entonces, sostuvo: "Un default sería muy malo para la Argentina, pero peor para los acreedores".

Según Prat Gay la situación ahora es más propicia para un acuerdo dado que el Gobierno incluso cuenta con el apoyo de la oposición. "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar", sentenció.