Sólo dos de cada diez empresas industriales accedió a los créditos blandos al 24%

El 80% de las empresas del sector indusrial no pudo acceder a las líneas de crédito blando dispuestas por el Gobierno para el pago de los salarios de abril. Algunas por no cumplir algunos de los parámetros requeridos pero también por problemas en las entidades bancarios y demasiada burocracia.

Entre otros obstáculos, las compañías se enfrentaron con límites impuestos por el banco, problemas para contactarse, entidades que no tenían la línea operativa y falta de garantías.

Además, una abrumadora mayoría de las industrias tuvo mayores dificultades en su cadena de pagos, en especial por problemas para cobrar los cheques.

"El 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril. El 40% de las empresas tuvo más del 30% de los cheques sin cobrar", asegura un relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) entre el 24 y el 28 de abril. Fueron consultadas más de 1300 empresas de todo el país.

Mirá también Los créditos para pagar salarios de pymes continuarán hasta junio El ministerio de Desarrollo Productivo confirmó que las líneas de préstamos con tasa subsidiada para pagar las nóminas regirán para pagar los sueldos de los dos meses que hasta hora ocupan la cuarentena.

"Continúa siendo muy significativa la cantidad de empresas con serias dificultades financieras y operativas", destaca el informe.

Ante la escasez de ingresos las empresas privilegiaron el pago de salarios por sobre otros compromisos. Así, "un 38% no pudo pagar servicios públicos, un 48% no pagó a proveedores y un 57% no pudo pagar impuestos".

Esto se dio en un contexto en el que el 41% de las compañías "no aplicó al Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (ATP), por el que el Gobierno abonará la mitad de los sueldos del sector privado, hasta un tope de dos salarios mínimos vitales y móviles.

El informe destaca que el 17% de ellas son pequeñas empresas con dificultades administrativas o falta de información, mientras que otro 20% no cumple con alguno de los requisitos.

La cuarentena afectó fuertemente a numerosas ramas de actividad industrial, al punto que el 71% de las empresas encuestadas opera en sectores considerados no esenciales. Entre ellas dos tercios (64%) están sin producción, mientras que el "el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% y sólo el 2% no tuvo caída de ventas", apuntó la UIA.

Entre las compañías que integran el lote de actividades esenciales, básicamente alimentos y bebidas, limpieza e higiene y ferretería, a los que luego se sumaron varias más, un tercio (35%) tampoco tiene actividad y un 43% mostró caídas de sus ventas superiores al 60% y apenas el 15% no tuvo menor demanda.