Grabois dijo que en la compra de alimentos el Gobierno "no roba ni hace"

El referente de la CTEP, Juan Grabois, advirtió hoy que en la compra de alimentos el Gobierno "no roba ni hace" y subrayó que, pese a los cambios que se implementaron en el sistema de adquisiciones estatales, "sigue siendo un procedimiento" en el que "todos los pasos administrativos pueden estar perfectos y hacer un tremendo choreo".

"En este momento, en el tema de alimentos, no roban y no hacen. El problema es cuando vos no podés resolver los problemas de la realidad de manera eficiente y con la celeridad que requieren. Pero no es culpa de (Daniel) Arroyo, de Alberto (Fernández), ni de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Es culpa de toda la sociedad, que es re contra hipócrita", sostuvo el dirigente social.

El "no roban ni hacen" del dirigente alude, en forma alterada, a un viejo dicho popular que, en realidad, sostiene "roban pero hacen", que ha sido siempre interpretado como un gesto de conformismo pragmático: "Todos los políticos roban, por lo menos preocupemonos de que, al menos, hagan algo", sería.,

En diálogo con Radio La Red, Grabois se quejó de que sigue habiendo "temas estructurales" en el sistema de compras estatales.

"Termina ganando la idea del roba pero hace. Como si la eficiencia y la transparencia fueran dicotómicas. Hay una organización burocrática del Estado. Hay capas estamentales de degradación en las instituciones que impiden que se puedan comprar arroz, fideos y arroz de una manera razonable", señaló.

Y añadió: "Sigue siendo un procedimiento donde vos podés tener todas los papeles perfectos, todos los pasos administrativos perfectos y hacer un tremendo choreo".

Coronavirus: el Gobierno pagó sobreprecios por alimentos para comedores y apuntó a las empresas El Ministerio de Desarrollo Social quedó envuelto en una polémica por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos destinados a comedores, cuyas partidas fueron reforzadas en el último mes en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

En ese sentido, el dirigente oficialista afirmó que "no pasa sólo en la compra de alimentos, sino también en la obra pública, la construcción de viviendas, la urbanización de los barrios, la aplicación de ayuda para los productores".

"El papelito es fácil de truchar, pero lo que no se puede truchar es la realidad", señaló.

A la vez, analizó: "Si el procedimiento se hace mal, te cortan la cabeza. Si se hace bien y hay un curro, te cortan la cabeza. Cuando querés hacerlo más rápido, aparece la idea de que si es rápido no es transparente. Nos estamos pisando el poncho y trabando mutuamente".

Grabois también contó que ve "cómo se deteriora la vida a niveles infernales en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y la incapacidad o falta de planificación para resolver de los sucesivos gobiernos de una manera razonable".