En quince días el BCRA vendió el 70% de las reservas que había acumulado hasta abril

En la que debería ser temporada alta de liquidación del agro y en momento en que el BCRA debería estar acumulando reservas, la situación es otra. La autoridad monetaria viene perdiendo divisas de manera sostenida. Con los datos hasta el 4 de mayo, el BCRA cuenta con u$s 43.575 millones de reservas. De esta manera se perdieron u$s 13 millones en el mes.

Esto se da en momentos en que el campo liquidó en abril u$s 1500 millones, casi un 18% menos que la liquidación del año pasado y debajo de su promedio de u$s 1700 de los últimos tres años.

En la última quincena el Banco Central vendió más de u$s 600 millones en el mercado y perdió más de u$s 300 millones de reservas cuando en realidad, dada la época del año, debería estar acumulando. Por ello se explica la agudización del cepo y preocupa la dinámica hacia adelante en el tipo de cambio.

En la última quincena el BCRA perdió u$s 311 millones de reservas. Pese a ello, la perdida es aun mayor ya que ese es el resultado neto, es decir, neteando las ventas de las compras. De esta manera, en los últimos 15 días se vendieron más de u$s 600 millones, lo que implica una pérdida de casi el 70% de lo que el BCRA había comprado hasta mitad de abril. Esta dinámica preocupa a los inversores ya que debería estar ocurriendo exactamente lo opuesto.

Mateo Reschini, head de research de LBO alerta que el BCRA, en los últimos 15 días vendió el 68% de todo lo que se había comprado en el año

“Hace bastante que el BCRA viene vendiendo. Si se observa el acumulado del año, nunca el BCRA logró sumar más de u$s 900 en ningún momento del año. Si además se observa hasta el 13 de abril, se habían comprado u$s 912 millones netos en el año. Desde el 14 de abril se vendieron u$s 622 millones, casi el 70% de lo que habían acumulado neto en el año. Es preocupante ya que en esta época del año el BCRA deberían estar comprando un poco más. Si no aminora esta dinámica se puede complicar”, advirtió.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS recordó que la: “hasta ahora la estrategia de acumulaciones de reservas no fue muy exitosa porque el BCRA mantuvo una tasa de emisión monetaria que fue muy superior a la tasa de devaluación , lo que terminó creando un exceso de oferta de pesos que tuvo como contracara presiones en el mercado cambiario".

"El hecho de estar vendiendo dólares en esta época del año refleja que hay excedentes monetarios que el BCRA deberá acomodar si quiere retomar su estrategia de acumulación de reservas”, dijo Yarde Buller.

La perdida de reservas toma mayor relevancia no solo por la cantidad sino por la época del año en que esta ocurriendo. La liquidación de divisas provenientes del agro en el mes de abril estuvo en torno a los u$s 1500 millones. Este valor es un numero elevado aunque igualmente se ubica debajo del promedio histórico de u$s 1.900 millones liquidado en el período clave de la cosecha gruesa.

Martin Polo, economista jefe de Mills Capital Markets remarcó que pese a que se observó un incremento en las liquidaciones de exportaciones, el BCRA estuvo perdiendo reservas en el último mes.

“En las ultimas dos semanas, la liquidación de las cerealeras fue mucho más fuerte y en la ultima semana se liquido mas de la mitad de lo que se liquidó en todo el mes. De esta manera se observó un incremento en la oferta de divisas de los exportadores. En paralelo se ve que el BCRA vende cada vez mas y de hecho termino abril con ventas netas de u$s 300 millones. Eso marca que por algún lado se están yendo los dólares”, alertó el economista.

Por otro lado, a la hora de analizar hacia donde se están yendo esos dólares. Polo remarca que se observan pagos de deudas y financiamiento comercial, junto con pago de importaciones de bienes. Por esta situación es que el BCRA terminó imponiendo mayores controles al cepo.

“Todo ese contexto hace que el BCRA, a pesar de que el agro liquida más no le alcanza para acumular reservas. El impacto fue que el BCRA actuó en consecuencia e hizo más duro el cepo. La estrategia del Central es evitar que se le sigan yendo dólares y hacia adelante creo que vamos a seguir teniendo esa tensión. En mayo está la liquidación de las cerealeras es estacionalmente más alta por lo que deberíamos ver mayor oferta de dólares de agro. Ahora bien, eso es sólo una parte, falta la oferta del resto de los sectores y que la demanda no se dispare por pagos de deuda", alertó.