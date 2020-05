A dos meses de la fuerte caída del petróleo, se dilata el barril criollo

El Gobierno mantiene demorada la definición sobre el precio sostén para las ventas de petróleo crudo en el mercado interno -"barril criollo"- desde el inicio de abril y ahonda la incertidumbre de gobernadores.

Mientras en las productoras aseguran que el presidente, Alberto Fernández, firmará un decreto que sostenga artificialmente el precio local del crudo en los u$s 45 por barril, que mantendría congelados los precios de los combustibles refinados hasta fin de año y que eliminaría las retenciones, tal como publicó Reuters el jueves 23 de abril, las refinadoras plantean que el barril criollo está caído en este contexto y que las definiciones se dilatarán, luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteara que "Vaca Muerta deberá esperar".

Así las cosas, la batalla parece irreconciliable entre las empresas en contra de un barril criollo a u$s 45 como las refinadoras (YPF, Axion, Raízen y Trafigura), que desean no pagar más de u$s 35, y las productoras no integradas (Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, entre otras) junto a los gobernadores de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, en el otro frente.

Mientras tanto, el precio en el mercado interno se negocia a entre u$s 20 y u$s 25, con retenciones que todavía siguen en 12%.