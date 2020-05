Coronavirus: Estados Unidos emitira deuda por u$s 3 billones y crece la presión por reabrir la economía

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy que emitirá deuda por un récord de casi u$s 3 billones para financiar las medidas de estímulo económico que estableció la Administración Trump para salir de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

La cifra es cinco veces mayor que la cantidad que pidió prestada en el punto más álgido de la crisis financiera de 2008, y supera el promedio de lo que el estado federal emite durante todo un año: en el ejercicio fiscal que terminó el pasado 30 de septiembre, el Tesoro emitió u$s 1.28 billones de dólares.

Hasta ahora, Estados Unidos ha desembolsado casi u$s 2.7 billones –un primer paquete por u$s 8300 millones, otros por u$s 2.2 billones y el tercero por u$s 484 mil millones– en asistencia financiera, mientras el Congreso norteamericano ya está especulando que se necesitará otro u$s 1 billón en ayuda para los estados.

Presionados por la economía, cerca de la mitad de los estados del país –entre ellos, algunos de los más afectados como Florida y Texas– comenzaron a flexibilizar sus medidas de distanciamiento social, cuando los casos de Covid-19 en EE.UU. ya alcanzan 1.198.218 y las muertes se acercan a 70.000. Un caso paradigmático es el de California, el estado más populoso del país y el primero en imponer las restricciones domiciliarias, que a partir del próximo viernes comenzará una reapertura progresiva de sus comercios.

En Nueva York –el estado que concentra cerca de un tercio de todas las infecciones de EE.UU.– el gobernador Andrew Cuomo también anunció que aquellas regiones con un número relativamente bajo de casos podrán comenzar a flexibilizar las medidas de cuarentena después del 15 de mayo. En este sentido, explicó que sectores como la construcción, las fábricas y la venta al por mayor podrían abrir en una primera fase de 'retorno a la normalidad' en el marco de un plan de cuatro fases. "La reapertura es más difícil que el cierre. El cierre fue relativamente simple", dijo Cuomo.

Por su parte, el presidente Donald Trump ya había dicho durante una entrevista de dos horas con Fox News que "no podemos permanecer cerrados como país [o] no nos quedará un país".

Preocupación frente la posibilidad de un nuevo brote

En este contexto de flexibilización, un documento interno del gobierno estadounidense al que accedió el New York Times proyecta que en las próximas semanas se podía producir un fuerte aumento en la tasa de casos diarios –que podría subir hasta 200.000– y fallecimientos (3000). En esa línea, el Washington Post también informó sobre un "borrador" del gobierno que predice un fuerte aumento en las infecciones y muertes hacia el 1 de junio.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Judd Deere, aclaró que "no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado al Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus o que haya pasado por la investigación de antecedentes entre agencias".

En la entrevista del domingo con Fox News, Trump pronosticó que por el Covid-19 "perderemos entre 75.000 o 80.000 y 100.000 personas. Es algo horrible". El viernes anterior, el presidente había calculado el número de víctimas fatales entre 60.000 y 70.000.

Sin embargo aseguró que el país va a tener una vacuna para fines de 2020: "Creo que ocurrirá más pronto que tarde, aunque ahora los médicos digan que no 'debería declarar eso", dijo el domingo pasado.

El mandatario, además, volvió a reflotar las sospechas sobre el rol de China en la expansión de la pandemia y, en línea con los dichos del secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump afirmó que profundizará la investigación sobre el país: "China no paró el virus y debemos averiguar la razón. Por ahora hay que concentrarnos en que la vacuna funcione", agregó.