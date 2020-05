El Gobierno evalúa que los aumentos a jubilados salgan por decreto durante todo el año

Primero fue Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, quien adelantó que el próximo aumento a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales tampoco será calculado en base a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, luego de que fuera suspendida la aprobada en la gestión macrista el pasado diciembre. "El aumento a jubilados se va a empezar a trabajar y va a salir por decreto en junio. Se está trabajando en el Gabinete económico, tiene muchísimas aristas y componentes. Para fines de mayo ya vamos a tener el número del aumento", anticipó en radio La Red.

Ante ese escenario, desde el Gobierno admitieron que se evalúa prorrogar por otros 180 días la suspensión del cálculo, lo que ampliaría el actual esquema a consideración del Ejecutivo hasta fin de año, a la espera de que una comisión integrada por los ministerios de Economía y Trabajo, junto a legisladores, pueda consensuar un nuevo cálculo previsional. Por la cuarentena, todavía no tuvo su primera reunión. Claudio Moroni habría agendado el debut para este viernes.

"No hay forma de avanzar en una fórmula ahora , en función de la pandemia y las consecuencias económicas", revelaron fuentes oficiales, al confirmar un adelanto del diario La Nación. La comisión, en acuerdo, debería proponer un proyecto para postergar la elaboración del nuevo cálculo.

"Va a haber aumento, no es que no lo habrá. Y si no hay nueva fórmula, se hará por decreto", añadieron desde la Casa Rosada.

La suspensión por seis meses de la anterior fórmula de movilidad fue parte del primer paquete legislativo que Alberto Fernández ennvió al Congreso. Después de dar un bono de fin de año, meses después, el Presidente decretó un aumento en las jubilaciones a partir de marzo del 2,3 % más una suma fija de $1.500 en caso de las mínimas.